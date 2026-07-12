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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

همایش «شعر عاشورائیان» در همدان برگزار می‌شود

همایش «شعر عاشورائیان» در همدان برگزار می‌شود

همدان- همایش «شعر عاشورائیان» به همراه آیین اختتامیه پویش ادبی «شعر؛ صدای پایداری»، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و گرامیداشت حماسه حسینی، در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همایش «شعر عاشورائیان» یک همایش تخصصی با حضور جمعی از شاعران برجسته آیینی، اهالی فرهنگ و هنر و علاقه‌مندان به ادبیات عاشورایی، روز ۲۴ تیرماه از ساعت ۱۷ در محل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شعر آیینی در انتقال مفاهیم دینی و تاریخی، تصریح کرد: شعر عاشورایی زبان ماندگار روایت حماسه حسینی و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هنر متعهد است و برگزاری چنین محافلی ضمن تقویت جریان شعر آیینی در استان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ادبی و استعدادهای درخشان شاعران متعهد همدانی فراهم می‌آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین از برگزاری آیین اختتامیه پویش «شعر؛ صدای پایداری» در حاشیه این همایش خبر داد و افزود: در این مراسم علاوه بر تقدیر از برگزیدگان، از کتاب «باز این چه رستاخیز عظیم است» که با محوریت تولید آثار ادبی فاخر و در راستای پاسداشت فرهنگ عاشورایی به رشته تحریر درآمده رونمایی خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر حمایت مستمر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از جریان‌های اثرگذار فرهنگی و ادبی، از تمامی شاعران، نویسندگان، اصحاب فرهنگ و عموم علاقه‌مندان به ساحت اهل‌بیت (ع) دعوت کرد تا با حضور در این رویداد معنوی، در اعتلای هرچه بیشتر فرهنگ عاشورایی مشارکت کنند.

کد مطلب 6885486

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