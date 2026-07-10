از پایان رویداد «خیمه هنر» تا همکاری مجدد حسن معجونی و هوتن شکیبا

خبرگزاری مهر- گروه هنر- سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

اثر جدید یوسف باپیری اجرا می‌شود

«براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» تازه‌ترین تجربه کارگردانی یوسف باپیری است که به تهیه‌کنندگی گروه «تئاتر تازه» و بازی محمدحسن معجونی و هوتن شکیبا از ۲۵ تیر در سالن شماره یک «مجموعه تئاتر لبخند» روی صحنه می‌رود. این نمایش در تیر و مرداد ۱۴۰۵، هر شب در ۲ نوبت ۱۹ و ۲۱ اجرا می‌شود.

یکی از نکات جالب توجه این اجرا همکاری دوباره حسن معجونی و هوتن شکیبا پس از ۱۱ سال است. این ۲ هنرمند آخرین‌بار سال ۱۳۹۴ در نمایش «ستوان آینیشمور» به کارگردانی حسن معجونی با یکدیگر هم‌کاری کردند.

پیش‌فروش بلیت روزهای نخست اجرای نمایش «براساس دایی‌ وانیا از آنتون چخوف» از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۰ تیر در سایت تیوال آغاز می‌شود.

معرفی آثار «آقای شهید ایران»

رویداد ملی نمایش‌های میدانی و پرفورمنس «آقای شهید ایران» با هدف پاسداشت و ادای احترام هنرمندان هنرهای نمایشی سراسر کشور به مقام قائد شهید امت برگزار می‌شود و گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور در آن حضور دارند.

در این رویداد، ۷۰ اثر در قالب نمایش‌های میدانی، نمایش‌های خیابانی، پرفورمنس، نمایش‌های آئینی، نقالی، پرده‌خوانی و سوگ‌خوانی، به‌صورت همزمان در میادین، اجتماعات مردمی و دیگر فضاهای عمومی سراسر کشور اجرا می‌شوند. همچنین در مجموع بیش از ۳۰۰ اجرای عمومی برای این آثار در طول برگزاری رویداد پیش‌بینی شده است.

«خیمه هنر» در ایستگاه پایانی

دومین دوره از برگزاری رویداد «خیمه هنر» شامگاه سه‌شنبه ۱۶ تیر با برگزاری دهمین و آخرین شب در محوطه مجموعه تئاتر شهر به کار خود پایان داد.

آئین «خیمه هنر» که طی ۱۰ شب متوالی با حضور هنرمندان عرصه‌های موسیقی، تئاتر، شعر، هنرهای تجسمی و آئین‌های نمایشی برگزار شد، تلاش داشت با تکیه بر ظرفیت هنرهای ایرانی، روایتی هنری از فرهنگ عاشورا و آئین‌های سوگواری اقوام مختلف ایران ارائه کند. حضور گروه‌های موسیقی آئینی از مناطق گوناگون کشور، اجرای سرودهای مذهبی، نقالی و پرده‌خوانی، تعزیه و دیگر هنرهای آئینی، از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره از «خیمه هنر» بود.

دهمین شب این رویداد، پایان‌بخش مجموعه برنامه‌هایی بود که طی دهه دوم محرم، هر شب در محوطه تئاتر شهر برگزار شد و با تمرکز بر موسیقی آئینی و هنرهای عاشورایی، میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر دینی بود.

بازگشت «ماهی بلژیکی» به صحنه

دور دوم اجرای نمایش «ماهی بلژیکی» از ۱۴ مرداد در سالن کُر باکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر (باغ کتاب) به صحنه می‌رود و پیش‌فروش بلیت آن از تاریخ ۲۰ تیر در سایت فیدیبو آرت آغاز می‌شود.

«ماهی بلژیکی» نوشته لئونور کُنفینو است که با برگردان حمیدرضا امانپور قرایی و کارگردانی آروند دشت‌آرای اجرا می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده است: «روایتی نامعمول از یک دیدار غافلگیرکننده.»

این نمایش، نخستین دور اجرای خود را زمستان سال گذشته پایان داد و در این دور نیز با بازی کاظم سیاحی و طاهره هزاوه روی صحنه می‌رود.

نمایش‌های ایرانی قابلیت به‌روز شدن دارند

داود فتحعلی‌بیگی نویسنده، کارگردان، پژوهشگر و بازیگر تئاتر که در قالب شخصیت یزید در رویداد «خیمه هنر» حضور داشت و پس از سال‌ها دوری از بازیگری به اجرای تعزیه پرداخت در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره ظرفیت به‌روز شدن نمایش‌های ایرانی گفت: نمایش‌های ایرانی قطعاً این قابلیت را دارند اما ابتدا باید سرچشمه را بشناسیم. نمی‌شود بدون شناخت، درباره به‌روز شدن آن صحبت کرد. باید جست‌وجو کنیم، تجربه به دست بیاوریم، قواعد را یاد بگیریم و در عین حال اجازه ندهیم سرچشمه این هنر خشک شود؛ چرا که حاصل تجربه چندین قرن یک ملت است.

فتحعلی‌بیگی در ادامه با تأکید بر ضرورت شناخت علمی نمایش‌های ایرانی گفت: کسی که می‌خواهد درباره این گونه‌های نمایشی اظهار نظر کند، ابتدا باید آنها را بشناسد. همان‌طور که یک استاد در کلاس درس، ساختار و ویژگی‌های هر گونه نمایشی را برای دانشجو توضیح می‌دهد، ما هم باید اصول نمایش‌های ایرانی را یاد بگیریم. متأسفانه چون این مباحث در دانشگاه‌ها آموزش داده نمی‌شود، برخی بدون شناخت کافی موضع‌گیری می‌کنند، در حالی که اگر این آثار را از نزدیک ببینند و مطالعه کنند، نگاهشان تغییر خواهد کرد.

وی افزود: مسیری که زنده‌یاد بهرام بیضایی، علی نصیریان و محمد رحمانیان در بهره‌گیری از نمایش‌های سنتی و ایرانی برای خلق آثار معاصر طی کرده‌اند، مسیر بسیار ارزشمندی است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر آثار این هنرمندان را تحلیل کنیم، می‌بینیم که کاملاً مدرن هستند اما ریشه در ساختار نمایش‌های سنتی ایران دارند. این اتفاق بدون شناخت دقیق آن ریشه‌ها امکان‌پذیر نیست.

بدرقه پدر هنر انقلاب

امیرحسین شفیعی کارگردان، تهیه‌کننده و مدیر باشگاه تئاتر سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید گفت: احساس من این است که امروز کشور ما فقط یک رهبر سیاسی یا یک رهبر دینی را بدرقه نمی‌کند. به تعبیر من و بسیاری از دوستان هنرمند، امام شهید ما پدر هنر انقلاب بود؛ یعنی نخستین حامی و گاهی حتی تنها حامی حوزه فرهنگ و هنر، خود حضرت آقا بودند.

وی افزود: این بی‌پناهی و یتیمی را شاید در دنیای هنر، آنهایی که حمایت‌های ایشان از آثار و فعالیت‌های هنری را از نزدیک لمس کرده بودند، بیش از دیگران درک کنند.

مدیر باشگاه تئاتر سوره، درمورد تولیدات هنری صورت گرفته در راستای سوگ رهبر شهید، عنوان کرد: ما هم به نوبه خود تلاش کردیم که عزاداری‌مان فقط به پوشیدن لباس مشکی یا صدور بیانیه محدود نشود و در این ایام، تولید آثار هنری را برای عزاداران امام شهیدمان در دستور کار قرار دهیم. برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده‌ایم و ان‌شاءالله این برنامه‌ها تا پایان این ایام ادامه خواهد داشت.