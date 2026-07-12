حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیمهای حاضر در لیگ برتر کشتی اظهار کرد: درست است که در این چند سال تعداد تیمهای حاضر در لیگ بین ۶ تا ۷ تیم بوده اما از زمانی که مسابقات را به صورت رفت و برگشت برگزار میکنیم و از حالت متمرکز خارج شدهایم، کیفیت برخی تیمها به گونهای نبوده که بتوانند رقابت مطلوبی داشته باشند. به همین دلیل، امسال نیز برنامهریزی بر مبنای حضور ۶ تا هشت تیم انجام شده و اقدامات لازم بر اساس همین تعداد در حال انجام است.
وی گفت: تاکنون به جز چند تیم که نامه رسمی اعلام آمادگی آنها به سازمان لیگ رسیده، سایر تیمها هنوز مراحل اداری خود را تکمیل نکردهاند. در کشتی آزاد و فرنگی، دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کرده و سپاهان اصفهان و رعد پدافند ارتش در فرنگی، پاس در کشتی آزاد، نامههای رسمی خود را ارسال کردهاند. البته تیمهایی مانند بانک شهر و مقاومت نیز در حال انجام کارهای مربوطه هستند.
رئیس سازمان لیگ کشتی عنوان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که اگر بخواهیم از حداکثر زمان موجود استفاده کنیم، باید مسابقات لیگ را از شهریورماه آغاز کنیم. با توجه به فشردگی تقویم مسابقات امسال و برگزاری رقابتهای جهانی در آبانماه، بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات امیدها در مهرماه برگزار میشوند و به همین خاطر باید برنامهریزی ما به گونهای باشد که دو هفته از مسابقات لیگ در شهریور برگزار شود، دو هفته بعدی را پس از بازیهای آسیایی برگزار کنیم، بعد از مسابقات جهانی نیز ادامه مسابقات را داشته باشیم و در نهایت دو هفته پایانی، مرحله نیمهنهایی و فینال را پس از مسابقات جهانی و در اواخر آبان یا اوایل آذر برگزار کنیم. پس از آن نیز دوباره وارد چرخه جدید میشویم.
یاری تأکید کرد: از تیمها درخواست داریم هرچه سریعتر اقدامات اداری و اجرایی خود را انجام دهند تا بتوانیم مسابقات را مطابق زمانبندی برنامهریزی کنیم و ناچار به برگزاری فشرده و پشت سر هم رقابتها نشویم.
وی درباره احتمال حضور تیم تراکتور در لیگ برتر کشتی نیز گفت: درباره تراکتور خبرهای شنیدهام و مدیرعامل باشگاه تراکتور برای حضور در لیگ اعلام آمادگی کرده است، اما تا زمانی که نامه رسمی به دست سازمان لیگ نرسد، نمیتوانیم حضور این تیم را به صورت رسمی اعلام کنیم. در حال حاضر مذاکرات در جریان است و امیدواریم هرچه زودتر مراحل اداری انجام شود تا بتوانیم طبق برنامه پیش برویم.
رئیس سازمان لیگ کشتی درباره حضور تیم گلگهر سیرجان نیز اظهار کرد: تاکنون هیچ اعلام رسمی برای حضور از سوی این باشگاه به سازمان لیگ انجام نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امسال رقابتها نسبت به سال گذشته از نظر تعداد مدعیان جذابتر خواهد شد، گفت: از نظر تعداد تیمها، با توجه به زمانبندی موجود، بیش از هشت تیم امکان حضور در لیگ را نخواهیم داشت، اما نکته مهم این است که رقابتها دیگر مانند گذشته صرفاً بین دو یا سه تیم نخواهد بود و قطعاً فضای رقابتی در لیگ کشتی آزاد و فرنگی بیشتر خواهد شد.
یاری درباره وضعیت بدهی تیمها نیز گفت: از سال گذشته تاکنون هیچ تیمی بدهی ثبتشدهای در لیگ کشتی آزاد و فرنگی ندارد و موردی نیز در کمیته انضباطی ثبت نشده است. اگر هم موضوعی وجود داشته، تعیین تکلیف شده و مشکلات برطرف شده است.
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