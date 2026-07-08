به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی در حالی قرار است امسال برگزار شود که تقویم فشرده تیم‌های ملی، مهم‌ترین چالش پیش روی این مسابقات خواهد بود. کشتی ایران مهرماه در بازی‌های آسیایی ناگویا و پس از آن در نیمه نخست آبان‌ماه در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان به میدان می‌رود؛ به همین دلیل تمامی ملی‌پوشان اعزامی به این دو رویداد، تا پایان رقابت‌های جهانی اجازه حضور در لیگ را نخواهند داشت و تنها در مرحله پایانی می‌توانند برای تیم‌های خود روی تشک بروند. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود مرحله نهایی لیگ برتر کشتی نیز در آذرماه برگزار شود.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی امسال نیز همانند فصل گذشته با قانون استفاده از دو ملی‌پوش و سه کشتی‌گیر خارجی برگزار خواهد شد و باشگاه‌ها مجاز هستند در مجموع تا سقف پنج کشتی‌گیر ملی‌پوش و خارجی را به خدمت بگیرند؛ با این حال، آنچه بیش از هر چیز نگرانی مسئولان فدراسیون را افزایش داده، کاهش استقبال تیم‌ها از حضور در لیگ برتر است.

لیگ برتر کشتی که سال‌ها یکی از مهم‌ترین رویدادهای داخلی این رشته و محلی برای رقابت باشگاه‌های مدعی و ستاره‌های کشتی ایران بود، در چند فصل اخیر به تدریج از رونق افتاده و دیگر خبری از حضور گسترده تیم‌های مدعی و سرمایه‌گذاری باشگاه‌ها نیست. این در حالی است که کشتی ایران در سال‌های اخیر در عرصه بین‌المللی نتایج درخشانی کسب کرده، اما این موفقیت‌ها نتوانسته به افزایش شور و استقبال از لیگ داخلی منجر شود.

نمونه بارز این موضوع فصل گذشته بود؛ جایی که با وجود قهرمانی همزمان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی، لیگ برتر در هر دو رشته تنها با حضور ۶ تیم برگزار شد؛ آماری که نشان‌دهنده کاهش محسوس استقبال باشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته است.

در شرایطی که سازمان لیگ و فدراسیون کشتی امیدوار بودند امسال با رایزنی‌های انجام‌شده تعداد تیم‌های حاضر در لیگ افزایش یابد، اما تاکنون استقبال قابل توجهی از سوی باشگاه‌ها صورت نگرفته است. پیش از این اعلام شده بود تیم دانشگاه آزاد ایذه یکی از تیم‌های حاضر در لیگ خواهد بود، اما هنوز حضور این تیم نیز به صورت رسمی نهایی نشده است.

در حال حاضر و در فاصله نه‌چندان زیاد تا آغاز فصل جدید، هنوز هیچ تیمی به صورت رسمی برای حضور در لیگ برتر کشتی اعلام آمادگی نکرده است؛ موضوعی که زنگ خطر را برای برگزاری کم‌رونق‌تر این مسابقات نسبت به سال گذشته به صدا درآورده و ابهاماتی را درباره تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ امسال ایجاد کرده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، لیگ برتر کشتی بار دیگر با کمبود تیم‌های شرکت‌کننده و کاهش جذابیت رقابت‌ها مواجه خواهد شد؛ مسئله‌ای که با جایگاه و افتخارات کشتی ایران در عرصه‌های جهانی همخوانی ندارد.