تکمیل پازل کشتی آزاد جوانان برای جهانی؛ چند وزن همچنان در بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران پس از کسب عنوان نایب‌قهرمانی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند، خود را برای حضور در مسابقات جهانی جوانان که از ۱۶ تا ۲۳ آگوست (۲۵ مرداد تا اول شهریور) در براتیسلاوای اسلواکی برگزار می‌شود، آماده می‌کند؛ اما این بار اردوهای تیم در شرایطی متفاوت از گذشته دنبال می‌شود.

کسب عنوان دومی آسیا برخلاف انتظار مسئولان فدراسیون کشتی بود و همین موضوع با واکنش انتقادی فدراسیون همراه شد. در بیانیه فدراسیون تأکید شد که هدف تیم‌های ملی در تمامی رده‌های سنی، کسب عنوان قهرمانی است و نایب‌قهرمانی نمی‌تواند رضایت مسئولان را جلب کند. همچنین عملکرد کادر فنی و برخی کشتی‌گیران مورد نقد قرار گرفت و از بررسی و اعمال تغییرات پیش از رقابت‌های جهانی خبر داده شد.

بر همین اساس نخستین اردوی تیم ملی آزاد جوانان پس از مسابقات آسیایی با تغییراتی در کادر فنی آغاز شد و علیرضا کریمی، دارنده مدال‌های جهانی، به همراه امین طاهری به جمع مربیان تیم ملی اضافه شدند تا در فاصله کمتر از یک ماه تا مسابقات جهانی، روند آماده‌سازی تیم با ساختاری جدید دنبال شود.

همزمان با تغییرات کادر فنی، ترکیب تیم نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. بر اساس آخرین ارزیابی‌های فنی، پیش‌بینی می‌شود در وزن ۵۷ کیلوگرم در صورت کسب نتیجه مطلوب در رقابت‌های نوجوانان جهان، اهورا خاطری به ترکیب اضافه شود. همچنین علی‌اصغر تات در ۶۱ کیلوگرم، سینا خلیلی در ۶۵ کیلوگرم، محمدمهدی ممی‌وند در ۷۰ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی‌پور در ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در ۹۲ کیلوگرم، یکی از دو کشتی‌گیر توحید نوری یا امیررضا علیپور در ۹۷ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم از گزینه‌های اصلی اعزام به رقابت‌های جهانی هستند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و رقابت برای دوبنده تیم ملی بین سبحان اسمی و ابوالفضل حسینی ادامه دارد. اسمی با کسب مدال طلای آسیا عملکرد موفقی داشت، اما حسینی نیز پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت و جراحی، به تمرینات بازگشته و شرایط مطلوبی دارد. به همین دلیل احتمال دارد کادر فنی با برگزاری یک مسابقه انتخابی، ملی‌پوش این وزن را مشخص کند.

از سوی دیگر، سینا خلیلی که در فهرست تیم ملی بزرگسالان برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان قرار گرفته، این روزها در اردوی بزرگسالان تمرین می‌کند. با این حال، با توجه به برگزاری برخی اردوهای مشترک تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان، مشکلی برای هماهنگی او با برنامه‌های تیم جوانان وجود ندارد و قرار است حدود ۱۰ روز پیش از اعزام به اسلواکی به اردوی جوانان ملحق شود.