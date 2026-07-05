تیم کشتی آزاد جوانان ایران نایب‌ قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه در شهر پاتایا تایلند برگزار شد و تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز و ۱۶۴ امتیاز بعنوان نایب قهرمانی دست یافت.

برای تیم ایران، سبحان اسمی در وزن ۷۹ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی پور در وزن ۸۶ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاددر وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، امیررضا تیموری زاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال نقره، علی اصغر سلطانی در وزن ۶۱ کیلوگرم، سجاد پیردایه در وزن ۷۰ کیلوگرم و امیرحسین خاکپا در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- قزاقستان ۱۷۰ امتیاز ۲- ایران ۱۶۴ امتیاز ۳- هند ۱۵۲ امتیاز ۴- ازبکستان ۱۲۱ امتیاز ۵- ژاپن ۱۰۴ امتیاز ۶- مغولستان ۹۰ امتیاز ۷- ترکمنستان ۸۹ امتیاز ۸- قرقیزستان ۸۲ امتیاز ۹- چین ۷۵ امتیاز ۱۰- کره جنوبی ۳۵ امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، عرفان سیری در دور اول در مقابل تمیربکوف از قرقیزستان ۶ بر صفر مغلوب شد و و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف مغولستانی، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی اصغر سلطانی در دور نخست در مقابل جایاسوندرا از سریلانکا با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل آنچائو لو از چین با نتیجه ۱۳ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. سلطانی در این مرحله در حالی که از ناحیه مچ پا احساس ناراحتی می کرد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل بکاسیل آسامبک قزاقستان مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱ آشیرقلی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیررضا تیموری زاد در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل گو از کره جنوبی به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد محمدجان سعیدوف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. تیموری زاد در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ ایتا شیمودا از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال در مقابل عیسی ایساکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۲ بر ۵ و ضربه فنی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سجاد پیردایه در دور نخست در مقابل سیداخمت از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۳مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل وانگ از چین به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد. پیردایه در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل سوکیگاوا از ژاپن به برتری رسید و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در دور اول در مقابل عظیم بردیف از ترکمنستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر بر تائو شن از چین غلبه کرد و به نیمه نهایی رسید. ممیوند در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر فرخ‌بک جومانازاروف از ازبکستان را شکست داد و فینالیست شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۴ در مقابل سیل‌بکوف از قزاقستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، سبحان اسمی در دور نخست در مقابل میزوساکی از ژاپن ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر در مقابل جاوخلانخو از مغولستان به برتری رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. اسمی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۱ وطن آناورازوف از ترکمنستان را مغلوب کرد و فینالیست شد. وی در این دیدار ساوراب یاداو از هند را با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ شکست داد و صاحب نشان طلا شد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی پور در دور نخست در مقابل دالال از هند با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۲ سفویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. شمسی پور در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ مقابل اسخاب حاجی‌اف از قزاقستان به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. وی مقابل آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسید و طلایی شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین خاکپا پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد در مقابل نیکل از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب دولت‌گلدی مرادف از ترکمنستان شد و به دیدار رده بندی راه یافت. خاکپا در این مرحله مقابل بی اردیهان ارلان از چین با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسیدی و به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، دانیال توکلی در دور اول در مقابل لاکی از هند با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف چینی، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمد نژاد پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ناران‌تولگا دارمابازار از مغولستان به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله رضا ایزاخار از قزاقستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست داد و به فینال رسید. محمدنژاد در فینال با نتیجه ۳ بر صفر مقابل روناک از هند به پیروزی رسید و بر سکوی نخست ایستاد.