ملی پوش کشتی در آستانه یک پاییز متفاوت؛ جهانی قطعی، ناگویا در دسترس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در فاصله کمتر از سه ماه آینده با یکی از سخت‌ترین مقاطع تقویم خود در سال ۲۰۲۶ روبه‌رو خواهد شد؛ جایی که برای نخستین بار باید در فاصله‌ای کوتاه، دو رویداد بزرگ و تعیین‌کننده را پشت سر بگذارد.

بازی‌های آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار می‌شود و تنها حدود سه هفته بعد، رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر آستانه قزاقستان آغاز خواهد شد.

نزدیکی زمان برگزاری این دو مسابقه، کادر فنی را ناچار کرده تا برای مدیریت شرایط بدنی ملی‌پوشان و جلوگیری از افت عملکرد آنها، دو ترکیب متفاوت را برای این دو میدان در نظر بگیرد.

در میان آزادکاران، تنها امیرحسین زارع شرایط حضور در هر دو مسابقه را دارد. سنگین‌وزن تیم ملی به دلیل رقابت در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و نداشتن دغدغه کاهش وزن، قرار است هم در بازی‌های آسیایی و هم در مسابقات جهانی روی تشک برود؛ اتفاقی که برای سایر ملی‌پوشان رخ نخواهد داد.

تاکنون حضور علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم در فهرست اعزامی به ناگویا قطعی شده است، اما تکلیف دو وزن ۶۵ و ۸۶ کیلوگرم به عملکرد مدعیان در آخرین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در بوداپست گره خورده بود.

بر همین اساس، عباس ابراهیم‌زاده و علی سوادکوهی برای ارزیابی نهایی راهی مجارستان شدند تا کادر فنی با بررسی عملکرد آنها، درباره نفرات اعزامی تصمیم‌گیری کند. ابراهیم‌زاده اگرچه موفق به کسب مدال طلا نشد، اما با ارائه نمایشی قابل قبول تا دیدار پایانی پیش رفت و تنها در فینال برابر شامیل ممدوف مغلوب شد.

او این مسابقه را با نتیجه ۱۲ بر صفر واگذار کرد، اما با توجه به اینکه در وزن ۶۵ کیلوگرم هنوز رقیب جدی دیگری برای حضور در بازی‌های آسیایی مطرح نیست، همچنان بیشترین شانس را برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در ناگویا دارد.

در سوی دیگر، شرایط برای علی سوادکوهی متفاوت رقم خورد. شکست در نخستین مبارزه و حذف زودهنگام باعث شد شانس او برای قرار گرفتن در ترکیب اعزامی به بازی‌های آسیایی به حداقل برسد. در نتیجه، محمد نخودی همچنان گزینه نخست کادر فنی برای حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم محسوب می‌شود.

نخودی که قرار است مهرماه ششمین حضور متوالی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان را تجربه کند، پیش از این پنج مدال نقره و برنز جهان را در وزن ۷۹ کیلوگرم به دست آورده است. او پیش‌تر نیز در سومین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی در وزن ۸۶ کیلوگرم روی تشک رفت و پس از صعود به فینال، به دلیل حاضر نشدن ماگومد رمضانوف، قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس، مدال طلای آن مسابقات را از آن خود کرد؛ موضوعی که جایگاه او را به عنوان اصلی‌ترین گزینه کادر فنی برای حضور در بازی‌های آسیایی بیش از پیش تثبیت کرده است.