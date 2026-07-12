برگزاری دوره سفیرات الحسین (ع) بامحوریت و نقش بانوان در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، در آستانه فرارسیدن ایام اربعین حسینی و با هدف توانمندسازی بانوان مبلغ، اقدام به برگزاری دوره علمی-تبلیغی «سفیرات الحسین (ع)» میکند.
این دوره که با همکاری شورای بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین طراحی شده است، از ۲۰ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به مدت دو هفته برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحیه این رویداد در تاریخ ۲۰ تیرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان برگزار میشود.
محورهای محتوایی و آموزشی
دوره «سفیرات الحسین (ع)» با بهرهگیری از اساتید و مبلغان بینالمللی، به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه برگزار میشود. محورهای اصلی این دوره شامل موارد زیر است:
بیداری جهانی و استکبارستیزی (با شعار «مثلی لایبایع مثله»)
تمدن نوین اسلامی و وحدت جهان اسلام
بازتاب جهانی مواجهه ایران و آمریکا
نقش اربعین در معماری تمدنی مقاومت
الگوی سوم زن مسلمان و عدالتخواهی
جزئیات برنامه اساتید
طبق برنامهریزی صورتگرفته، مباحث علمی با حضور اساتید برجسته به شرح ذیل ارائه میشود:
زبان فارسی: مینو اصلانی (۲۷ تیر) و شیدا نیکوروین (۲۱ و ۲۲ تیر).
زبان عربی: معصومه حسنزاده (۲۸، ۲۹ و ۳۰ تیر).
زبان انگلیسی: مریم بیکی، نجمه موسوی و مهرنوش عبداللهی (۲۴ و ۳۱ تیر).
زبان فرانسه: حانیه جعفری (۲۷ تیر).
همچنین در راستای ارتقای مهارتهای مبلغان، دوره «آموزش لهجه عراقی» با تدریس دکتر فائزه شبتاب (در روزهای ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۸، ۲۹، ۳۰ تیر) و کارگاه «آموزش فعالیت رسانهای» با تدریس خانم امل شبیب (۲۵ تیرماه) برگزار خواهد شد.
نحوه ثبتنام
علاقهمندان جهت شرکت در این دوره تخصصی و برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنند.
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