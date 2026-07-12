برنز بانوی تکواندوکار قمی در انتخابی تیم ملی/ ۷نماینده در مسیرملی پوشی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای آزاد انتخابی تیم ملی تکواندوی بزرگسالان بانوان از روز شنبه بیستم تیرماه به میزبانی استان البرز آغاز شد و هفت بانوی تکواندوکار از استان قم در دو وزن منفی ۴ و منفی ۵ مقابل رقبای خود از سراسر کشور به میدان رفتند.
تاکنون فاطمه سهرابی، تکواندوکار شایسته استان قم، با ارائه عملکردی موفق توانسته است مدال برنز و عنوان سوم وزن منفی ۵ را به دست آورد و مجوز حضور در مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی را کسب کند.
این مسابقات با حضور برترین تکواندوکاران کشور در حال برگزاری است و نماینده استان قم پس از پشت سر گذاشتن دیدارهای خود موفق شد بر سکوی سوم این وزن قرار گیرد.
بر اساس آییننامه مسابقات، نفرات اول، دوم و سوم مشترک هر وزن به مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی راه پیدا میکنند.
رقابتهای آزاد انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان بانوان تا ۲۳ تیرماه با برگزاری مسابقات سایر اوزان در محل فدراسیون تکواندو ادامه خواهد داشت.
در این دوره از مسابقات، در وزن منفی ۵، الهام اسماعیلزاده، سیده فاطمه طاهری، مرضیه تاری، فاطمه سهرابی و هستی سرداری و در وزن منفی ۴ نیز آذین آذرخش و نرگس توانایی به عنوان نمایندگان استان قم حضور دارند.
هفت نماینده استان قم در این رقابتها با هدف کسب سهمیه حضور در مراحل نهایی انتخابی تیم ملی و رقابت با برترین تکواندوکاران کشور روی شیاپچانگ رفتهاند.
قم-مدال برنزتوسط یکی ازبانوان تکواندوکار قم در رقابتهای آزاد انتخابی تیم ملی بزرگسالان کسب شد و هفت نماینده قم در این مسابقات برای کسب سهمیه حضور در مرحله بعدی رقابتها به میدان رفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای آزاد انتخابی تیم ملی تکواندوی بزرگسالان بانوان از روز شنبه بیستم تیرماه به میزبانی استان البرز آغاز شد و هفت بانوی تکواندوکار از استان قم در دو وزن منفی ۴ و منفی ۵ مقابل رقبای خود از سراسر کشور به میدان رفتند.
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