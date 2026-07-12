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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

آغاز عملیات آسفالت ۲۶ کیلومتر بزرگراه در شمال سیستان وبلوچستان

آغاز عملیات آسفالت ۲۶ کیلومتر بزرگراه در شمال سیستان وبلوچستان

زاهدان- معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات آسفالت ۲۶ کیلومتر از پروژه‌های بزرگراهی در محورهای تحت پوشش این اداره کل در شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما رخشا از آغاز عملیات آسفالت ۲۶ کیلومتر از پروژه‌های بزرگراهی در محورهای تحت پوشش این اداره کل در شمال استان خبر داد و گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ، محدودیت‌های مالی و برخی دشواری‌های اجرایی، هیچ‌یک از پروژه‌های راهسازی استان متوقف نشده و روند اجرای طرح‌ها با قدرت و شتاب مناسب ادامه دارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شعرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این پروژه ها شامل عملیات آسفالت ۱۱ کیلومتر از قطعات پنج و چهار محور زاهدان_ خاش، ۱۰ کیلومتر از محور زاهدان بم و ۵ کیلومتر از محور زاهدان بیرجند است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده تلاش بر این است این قطعات طی یک ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

رخشا با تاکید بر اینکه توسعه بزرگراه‌ها از اولویت‌های مهم این اداره کل است، گفت: تکمیل هرچه سریعتر این پروژه‌ها نقش موثری در افزایش ایمنی سفر، کاهش تصادفات، کوتاه شدن زمان سفر، تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان خواهد داشت.

وی اظهار داشت: با وجود شرایط ناشی از جنگ محدودیت‌های اعتباری و افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی، عملیات راهسازی در سیستان و بلوچستان بدون وقفه در حال انجام است و با همت پیمانکاران، مهندسان و نیروهای اجرایی روند ساخت و تکمیل پروژه‌ها با قوت دنبال می‌شود تا مردم استان هرچه سریعتر از مزایای این زیرساخت‌های مهم بهره‌مند شوند.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توسعه شبکه بزرگراهی شمال استان علاوه بر ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی موجب تقویت کریدورهای حمل‌ونقل، تسهیل ارتباطات بین‌شهری، رونق سرمایه‌گذاری و فراهم شدن زمینه توسعه متوازن در سیستان و بلوچستان خواهد شد و از مهمترین برنامه‌های عمرانی دولت در این منطقه بشمار می‌رود.

کد مطلب 6885610

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