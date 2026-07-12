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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

فدراسیون سوارکاری آماده برگزاری رویدادهای ملی در همدان است

فدراسیون سوارکاری آماده برگزاری رویدادهای ملی در همدان است

همدان- رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به پتانسیل‌های بالای استان همدان از آمادگی این فدراسیون برای واگذاری میزبانی مسابقات و رویدادهای ملی به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حیدری ظهر یکشنبه در جریان برگزاری مجمع هیئت سوارکاری استان همدان اظهار کرد: صنعت اسب علاوه بر جایگاه رفیع ورزشی و فرهنگی، از ظرفیت‌های بالقوه بسیار بالایی در حوزه‌های اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و حتی ارزآوری برخوردار است.

وی افزود: فدراسیون سوارکاری در حال انجام مطالعات میدانی گسترده است تا با تدوین بسته‌ای جامع، مسیر توسعه علمی و اقتصادی این صنعت را هموار کند.

رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به ضرورت تغییر نگرش نسبت به این رشته ورزشی، تصریح کرد: سوارکاری نباید تنها به عنوان یک ورزش لوکس و محدود نگریسته شود بلکه این حوزه یک صنعت اقتصادی استراتژیک است که می‌تواند نقش موثری در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار ایفا کند.

وی با تمجید از پیشینه تاریخی و فرهنگی استان همدان در حوزه سوارکاری، این استان را یکی از قطب‌های اصلی این رشته در کشور دانست و افزود: در راستای سیاست تمرکززدایی و توسعه ظرفیت‌های منطقه‌ای، فدراسیون سوارکاری از میزبانی استان همدان در رویدادهای ملی و همچنین گسترش زیرساخت‌ها و فعالیت‌های سوارکاری در این استان حمایت بی‌دریغ خواهد کرد.

کد مطلب 6885695

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