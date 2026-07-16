اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر پنجشنبه در حاشیه عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی بانوان محله شهید همت، از تخصیص اعتبارات گسترده ملی و استانی برای اجرای طرحهای بازآفرینی شهری در سراسر استان کرمان خبر داد.
وی با اشاره به نقش کلیدی سازمان بازآفرینی شهری کشور اظهار داشت: سازمان مذکور و همچنین خودِ استان کرمان، اعتبارات قابل توجهی را برای پیشبرد پروژههای بازآفرینی در نظر گرفتهاند و انتظار میرود با هم افزایی میان دستگاههای مسئول و شهرداریها در قالب طرحهای اقدام مشترک، زمینه تحول ساختاری در نقاط مختلف استان کرمان فراهم شود.
استاندار کرمان با اشاره به چالشهای موجود در محلات حاشیهای و برخی شهرها، افزود: بخشی از مشکلات مربوط به سیمای شهری و کمبود دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، از طریق اجرای دقیق پروژههای بازآفرینی شهری برطرف خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، تیز در این مراسم با تجلیل از حمایتهای استانداری کرمان از این برنامه، از یک همکاری بیسابقه در سطح کشور خبر داد.
گلپایگانی، گفت: به همت استانداری کرمان، برای نخستین بار در کشور، مبلغ یک هزار میلیارد تومان از محل توسعه متوازن به برنامههای بازآفرینی اختصاص یافته است و شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز معادل همین میزان، مبلغ یکهزار میلیارد تومان دیگر را به این برنامه اختصاص خواهد داد.
وی با تبیین سیاستهای این شرکت افزود: هدف اصلی بازآفرینی، جلوگیری از گسترش سکونتگاههای خارج از ضوابط شهرسازی است؛ اما در مناطقی که این سکونتگاهها پیش از این شکل گرفتهاند، اولویت ما تأمین سرانههای خدماتی از جمله فضاهای ورزشی، فرهنگی، امنیتی و آموزشی است.
گفتنی است در این مراسم عملیات اجرایی سالن ورزشی بانوان محله شهید همت کرمان با حضور استاندار کرمان و معاون وزیر راه و شهرسازی و از محل اعتبارات بازآفرینی شهری آغاز شد.
برای اجرای این پروژه، سه میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و پیشبینی میشود همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد.
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