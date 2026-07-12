وزش باد شدید در استان سمنان؛ افت دما از فردا

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به یکشنبه شاهد وزش باد شدید در استان سمنان بودیم، بیان کرد: سرعت وزش باد در سمنان ۳۲ و دامغان ۵۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در دامغان طی ۲۴ ساعت اخیر ۶۵، گرمسار ۲۹، بیارجمند ۳۶، آرادان ۲۲، ایوانکی ۳۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است همچنین بسطام با ۷۹ کیلومتر بر ساعت رکورد دار وزش باد در این استان شد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سرعت وزش باد در میامی ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، ابراز کرد: سرعت وزش باد در رضوان ۴۷، شهمیرزاد ۴۳، حسینان ۴۰، باغستان ۲۲، کوهان ۳۶، مهدیشهر ۳۶، نردین ۱۸ و امیریه ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی بیان کرد: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در سرخه ۳۶، قلعه نو خرقان ۱۱، کلاته خیج ۲۹، فولاد محله ۴۷ و فرودگاه شاهرود ۵۸ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در پرور ۴۰، آهوان ۴۷ و افتر ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: از امروز کم کم شاهد کاهش دمای هوا و افزایش وزش باد نسبتاً شدید در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و مناطق مرتفع خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، پیش بینی شده وزش باد سبب خسارت‌های احتمالی و کاهش موقتی دید شود، گفت: کاهش دما بین یک الی سه درجه خواهد بود.