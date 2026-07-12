الزام دانشجویان کاردانی دانشگاه آزاد به گذراندن ۷ واحد درسی معارف

به گزارش خبرنگار مهر، چارت دروس معارف اسلامی در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی با تغییراتی برای دانشجویان همراه شده است. بر اساس این تغییرات، دانشجویان موظف به گذراندن ۷ واحد درسی از میان دروس ارائه شده هستند.

در بخش مبانی نظری اسلام، دانشجویان باید ۲ واحد از میان ۶ واحد پیشنهادی را انتخاب نمایند. این دروس شامل «اندیشه اسلامی ۱ (مبدأ و معاد)»، «انسان در اسلام» و «حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام» است که هر کدام ۲ واحد نظری هستند.

در گرایش اخلاق اسلامی نیز، انتخاب ۲ واحد از ۱۰ واحد پیشنهادی الزامی است. این دروس عبارتند از: «اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)»، «اخلاق خانواده»، «فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)»، «آیین زندگی (اخلاق کاربردی)» و «عرفان عملی در اسلام» که همگی ۲ واحد نظری می‌باشند.

دو درس اجباری نیز برای تمامی دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته در نظر گرفته شده است. درس «دانش خانواده و جمعیت» (۲ واحد نظری) از نیمسال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۳ الزامی شده و به دلیل تفاوت سرفصل با درس «تنظیم خانواده و جمعیت»، قابل معادل‌سازی نیست. همچنین درس «انس با قرآن کریم» (۱ واحد نظری) که باید در ۱۶ جلسه ۲ ساعته برگزار شود، نمره آن در میانگین نیمسال و کل محاسبه خواهد شد و اخذ آن مازاد بر واحدهای درسی نیمسال بلامانع است.

محدودیت در انتخاب واحد

دانشجویان در هر ترم، حتی ترم آخر یا تابستان، تنها مجاز به اخذ ۲ واحد از دروس معارف اسلامی هستند. در صورت ضرورت و با نظر مساعد مدیر گروه معارف اسلامی، این امکان وجود دارد که حداکثر ۴ واحد اخذ نمایند.

دانشجویان اقلیت دینی

دانشجویان اقلیت دینی غیرمسلمان نیز ملزم به گذراندن دروس معارف اسلامی هستند. این دانشجویان می‌توانند بدون محدودیت دانشجویان مسلمان، ۶ واحد را به دلخواه از میان دروس ردیف ۱ تا ۹ (گرایش‌های مبانی نظری و اخلاق اسلامی) انتخاب کنند و تنها از گذراندن درس «انس با قرآن کریم» معاف هستند.