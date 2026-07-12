نمایش آثار ۱۸ هنرمند ایرانی در عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای برنامه، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی و صنایع دستی «پناه» که گروه هنری آیتیست برگزارکننده آن است، با شرکت ۱۸ هنرمند ایرانی روز سهشنبه، ۲۳ تیر به صورت آنلاین در کشور عمان به نمایش گذاشته میشود.
گروه هنری آیتیست و موسسه رواد التجارة الانتاج العالمی، برگزارکنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و آیناز زارعی نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد.
در «پناه»، ۱۸ هنرمند به نامهای آتوسا آبسالان، افروزه گلشن خواص، اعظم قلعه، عسل حق پرست، آیناز رامکچی، بابک زیرک، فائزه شمسی زاده، هانیه زارع، کیومرث پیله چیان لنگرودی، مریم حقیقت، محبوبه رستگاری، معصومه رشیدی خسروبیگی، ملیکا منصورآبادی، مهدی فایض، سارا کیان، سیده زهرا قلندری، طیبه علیخان رباز، زهرا نوابی، ۲۶ اثر خودشان در زمینه هنرهای تجسمی و صنایع دستی را به نمایش میگذارند.
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