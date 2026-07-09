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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

محموله ۹ میلیارد ریالی کالای قاچاق در کرمانشاه توقیف شد

محموله ۹ میلیارد ریالی کالای قاچاق در کرمانشاه توقیف شد

کرمانشاه - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف و توقیف محموله لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ فرامرز منصوری از توقیف یک محموله لوازم جانبی موبایل قاچاق در این استان خبر داد و گفت: ارزش این محموله بر اساس نظر کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

منصوری اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر وجود یک محموله کالای قاچاق در یکی از باربری‌های شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی محل و هماهنگی با مرجع قضائی، بازرسی‌های لازم را انجام دادند که در جریان آن ۳۰۵ عدد انواع لوازم جانبی موبایل قاچاق کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با اشاره به ارزش تقریبی این محموله، تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

منصوری در پایان از دستگیری یک متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6883177

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