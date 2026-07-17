شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به رویکرد «رهبر شهید» در حوزه محیط زیست، گفت: مهم‌ترین سند بالادستی کشور در این حوزه، سیاست‌های کلی محیط زیست است که در سال ۱۳۹۴ در ۱۵ بند ابلاغ شد و همچنان مبنای اصلی سیاست‌گذاری در این بخش به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: این سیاست‌ها تقریباً همه موضوعات و چالش‌های محیط زیست را پوشش می‌دهد و اگر به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی مواجه نبودیم.

انصاری مدیریت یکپارچه منابع زیستی را از مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها برشمرد و افزود: اجرای این اصل می‌تواند از بسیاری از تخریب‌ها، دست‌اندازی‌ها و تصرفات در عرصه‌های طبیعی جلوگیری کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین با اشاره به موضوع اقتصاد سبز گفت: طرح این موضوع در سیاست‌های ابلاغی حدود ۱۱ سال پیش، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگرانه به مسائل محیط زیست بوده است.

وی جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی و پررنگ‌کردن نقش مردم در حفاظت از محیط زیست را از دیگر محورهای این سیاست‌ها عنوان کرد و افزود: حفاظت از محیط زیست نباید صرفاً به سازمان حفاظت محیط‌زیست محدود شود، بلکه همه ارکان حاکمیت از جمله قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و حتی نیروهای مسلح باید در این زمینه نقش‌آفرین باشند.

انصاری تأکید کرد: این سیاست‌ها رویکردی جامع، چندبعدی و فراگیر دارد و اتکا به آن‌ها می‌تواند بسیاری از مسائل و چالش‌های موجود در حوزه محیط زیست را کاهش دهد.

وی درباره نگاه «رهبر شهید» به محیط زیست نیز گفت: ایشان همواره بر اهمیت حفظ محیط زیست تأکید ویژه داشتند و معتقد بودند همه دستگاه‌ها و مجموعه حاکمیت باید برای صیانت از منابع زیستی پای کار باشند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، مقابله با تخریب محیط زیست و هشدار نسبت به پدیده‌هایی مانند «کوه‌خواری» از جمله موضوعاتی بود که مورد تأکید ایشان قرار داشت و نشان‌دهنده دغدغه جدی نسبت به هرگونه تصرف و تغییر کاربری در جنگل‌ها، مراتع، اراضی ملی و سایر ثروت‌های عمومی، به‌ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ، بود.