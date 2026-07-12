بدهی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صندوق توسعه ملی تسویه شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، علیرضا بنی‌هاشمی، مدیر نظارت و وصول مطالبات این صندوق، اعلام کرد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر صندوق، تسویه کامل تسهیلات ۱.۱ میلیارد دلاری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بوده است.

وی با اشاره به نقش راهبردی این پالایشگاه در تأمین بنزین کشور افزود: این پروژه با حمایت هیأت عامل صندوق و بهره‌مندی از بخشودگی بخشی از جرایم تأخیر، موفق شده تمامی تعهدات مالی خود را شامل اصل و سود تسهیلات به‌طور کامل تسویه کند.

بنی‌هاشمی همچنین از تعیین تکلیف شمار قابل توجهی از پرونده‌های تسهیلات ارزی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵ پرونده ارزی به‌طور کامل تسویه شده‌اند و در دو سال اخیر نیز ۲۵ پرونده دیگر با استفاده از دستورالعمل ویژه بخشودگی جرایم، وارد مسیر تسویه شده‌اند.

به گفته وی، بر اساس این دستورالعمل و متناسب با شرایط هر پرونده، بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از جرایم تأخیر برای متقاضیانی که اصل و سود تسهیلات را پرداخت کنند، بخشوده می‌شود. صندوق توسعه ملی نیز آمادگی دارد در صورت تسویه هر تسهیلات ارزی، حداکثر بخشودگی جرایم تأخیر را بر اساس ضوابط و مقررات اعمال کند.

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در ادامه از تغییر رویکرد این نهاد در اولویت‌بندی وصول مطالبات خبر داد و اظهار داشت: برخلاف گذشته که تمرکز عمده بر پرونده‌های بزرگ در حوزه‌هایی مانند نفت و فولاد بود، اکنون تمامی پرونده‌ها از تسهیلات خرد چند صد هزار دلاری تا پرونده‌های کلان چند میلیارد دلاری با جدیت یکسان پیگیری می‌شوند.

وی تأکید کرد این تغییر استراتژی در دوره مسئولیت مدیریت جدید صندوق، طی پنج سال گذشته به فعال‌سازی بیش از ۲۰۰ پرونده و تسویه موفقیت‌آمیز بخشی از آن‌ها منجر شده است.