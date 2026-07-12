مراسم تشییع باشکوه شهید «علیرضا زارعی ثانی» در بردسکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید علیرضا زارعی ثانی، از فرزندان شهرستان بردسکن و اهل روستای حطیطه بود که در جریان انجام مأموریت و در حملات اخیر آمریکا به جنوب کشور به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام خود را در شمار شهدای مدافع وطن ثبت کرد.

آیین تشییع این شهید والامقام با حضور خیل عظیم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در خیابان‌های بردسکن برگزار شد.

پیکر مطهر شهید بر دستان مردم قدرشناس و عزادار تشییع و نماز میت نیز به امامت حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی، امام جمعه بردسکن، اقامه شد.

پس از پایان مراسم، پیکر مطهر شهید علیرضا زارعی ثانی برای تدفین به زادگاهش، روستای حطیطه از توابع بخش انابد، انتقال یافت و در میان حزن و اندوه خانواده، بستگان و مردم منطقه، در زادگاهش آرام گرفت.

شهید علیرضا زارعی ثانی، از نیروهای کادری پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی بندرعباس بود که پس از ۵ سال خدمت صادقانه در ارتش جمهوری اسلامی، در حین انجام وظیفه به خیل شهدای مدافع امنیت پیوست، از این شهید گرانقدر که متولد ۱۵ بهمن ۱۳۷۹ بود، نوزاد سه ماهه‌ای به نام «دل‌آرام» به یادگار مانده است.

خاکسپاری پیکر این شهید در زادگاهش، با ادای احترام نظامی و وداع جانسوز خانواده و بستگان، در میان حزن و اندوه اهالی منطقه انجام گرفت.

حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این آیین، جلوه‌ای از قدرشناسی مردم بردسکن از ایثار و فداکاری مدافعان امنیت و وطن را به نمایش گذاشت.