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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به بقاع لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به بقاع لبنان

منابع خبری از تداوم حملات توپخانه ای و هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داده و به گلوله باران ورودی زوطر شرقی از سوی توپخانه این رژیم اشاره کردند.

از سوی دیگر منابع لبنانی از شنیده شدن صدای انفجار در بقاع لبنان خبر دادند.

گزارش های اولیه از حمله پهپاد اسرائیلی به شهرک سرعین در بقاع در شرق لبنان حکایت دارد.

وزارت بهداشت لبنان روز شنبه اعلام کرد که شماره شهدای این کشور در پی حملات تل آویو از ۲ مارس سال جاری به ۴۳۲۲ نفر افزایش یافت. وزارت بهداشت لبنان اشاره کرد که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از تاریخ مذکور منجر به مجروح شدن ۱۲ هزار و ۲۱۰ نفر شده است.

کد مطلب 6886032

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