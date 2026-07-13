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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۵

کردکوی در قاب اجتماع شبانه مردم

کردکوی در قاب اجتماع شبانه مردم

کردکوی- اجتماع شبانه مردم کردکوی با حضور اقشار مختلف برگزار شد و جلوه‌ای از همراهی و حضور پرشور شهروندان را رقم زد.

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کد مطلب 6886357

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