https://mehrnews.com/x3cy7V ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۵ کد مطلب 6886357 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۵ کردکوی در قاب اجتماع شبانه مردم کردکوی- اجتماع شبانه مردم کردکوی با حضور اقشار مختلف برگزار شد و جلوهای از همراهی و حضور پرشور شهروندان را رقم زد. دریافت 6 MB کد مطلب 6886357 کپی شد مطالب مرتبط مهرگان در یکصد و سیوپنجمین شب؛ مردم همچنان در صحنه ماندند دانسفهان در شب ۱۳۵؛ استمرار حضور مردم در قاب اجتماع شبانه سگزآباد در شب ۱۳۵؛ اجتماع مردمی با روایت ماندگار همدلی صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند حاتمی: حضور در میدان، بزرگترین پشتوانه اقتدار کشور است یکصد و سی و چهارمین شب از حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن فریاد انتقام و خونخواهی مردم در میدان امیرچقماق یزد برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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