انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه شماره ۴، از انهدام کامل یک پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش آمریکا در خاک کویت خبر داد.

در این اطلاعیه که خطاب به ملت شریف ایران صادر شده، آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین



وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ



به استحضار ملت شریف ایران می‌رسانیم؛

در چهارمین مرحله از عملیات مقابله به مثل، رزمندگان نیروی زمینی قهرمان سپاه، پایگاه موشک‌های زمین به زمین ارتش کودک‌کش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند و دو سکوی موشکی "های مارس" و زاغه‌های مملو از موشک را به آتش کشیده و به طور کامل منهدم کردند.



إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ