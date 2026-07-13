جزئیات حمله به ۸ شهر خوزستان؛ نگهبان ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شهید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی بامداد امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه بیست و دوم تیرماه، دو نقطه در اطراف اهواز مورد تهاجم پرتابه های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: در ساعت یک و ۴۰ دقیقه نقاطی در شهرستان های بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابه های دشمن قرار گرفتند.

حیاتی تصریح کرد: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه نیز چهار نقطه در شهرستان های امیدیه و ماهشهر مورد اصابت پرتابه های دشمن واقع شدند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به آمار تلفات انسانی بیان کرد: در اثر تهاجم بامدادی دشمن و اصابت پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی ماهشهر، متاسفانه یک نگهبان به شهادت رسید و چهار نفر دیگر مجروح شدند.

وی ادامه داد: در ساعت دو بامداد نیز یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت قرار گرفت و در ساعت دو و ۲۰ دقیقه بامداد، نقاطی در شهرستان های آبادان و شادگان هدف حملات هوایی واقع شدند.

حیاتی ضمن تکذیب برخی شایعات مطرح شده گفت: هرگونه اصابت یا انفجار در پایانه مرزی شلمچه خرمشهر تکذیب می شود و اخبار منتشر شده مبنی بر اصابت پرتابه به فرودگاه اهواز نیز صحت ندارد؛ دو نقطه گزارش شده در اهواز صرفا در اطراف محدوده شهر بوده اند.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه های مربوطه در حال ارزیابی دقیق خسارات احتمالی هستند که گزارش های تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.