دستگیری ۲۰ تبعه خارجی غیرمجاز در سمنان؛ ۲ خودرو سواری توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه اجرای طرحهای مقابله با ورود و جابهجایی غیرقانونی اتباع خارجی به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان سمنان هنگام گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با رعایت ضوابط قانونی، خودروهای مورد نظر را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.
فرمانده انتظامی سمنان ادامه داد: در بازرسی از این خودروها، ۲۰ تبعه خارجی غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در حال جابهجایی بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
عرب با اشاره به اینکه متهمان و افراد دستگیر شده برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند، تصریح کرد: پلیس با هرگونه جابهجایی غیرقانونی اتباع خارجی و قاچاق انسان برابر قانون برخورد قاطع خواهد داشت و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود ندارد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد یا فعالیت مشکوک در زمینه جابهجایی غیرقانونی اتباع خارجی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
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