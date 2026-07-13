به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: با توجه به دریافت خبری مبنی بر سرقت از چند کارگاه پارچه‌بافی در شاهدیه شهر یزد ماموران کلانتری ۱۶ امامشهر به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس با بررسی‌های میدانی و تحقیقات گسترده، دو سارق را شناسایی و با اخذ مجوز قضایی متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به کلانتری انتقال دادند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: سارقان در بازجوبب‌های پلیسی به ۱۵ فقره سرقت از کارگاه‌های ریسندگی، بافندگی و دپو اموال مسروقه در یک منزل مسکونی اعتراف کردند.

نگهبان خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۹ عدد از قطعات الکترونیک مربوط به دستگاه‌های پارچه‌بافی، تعداد زیادی دوک نخ و طاقه‌های پارچه، مواد اولیه نخ و.... به ارزش ۹۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: اموال مسروقه کشف شده پس از انجام هماهنگی قانونی تحویل مالباختگان شد و در این خصوص پرونده تشکیل و سارقان نیز روانه دادسرا شدند.