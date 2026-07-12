کلاهبرداری ۲ هزار میلیاردی از ۴۰ شهروند اشکذری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: در پی دریافت پروندهای مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در اشکذر و فرار متهمان به مقصد نامعلومی، کارآگاهان پلیس آگاهی و اطلاعات شهرستان به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: مأموران پلیس با تحقیقات شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی، ردپای کلاهبردار اصلی و همدستش را در حاشیه شهر مشهد شناسایی و با اخذ نیابت قضایی به آن شهر اعزام و هر دو متهم فراری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: متهمان که با مانورهای متقلبانه و به بهانه سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و پرداخت سود کلان، مبلغ دو هزار میلیارد ریال را از ۴۰ نفر از شهروندان اشکذری کلاهبرداری کرده بودند، پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار نگهبان افزود: شهروندان از اطمینان به افرادی که وعده پرداخت سود کلان و سرمایه‌گذاری را می‌دهند خودداری کرده و به افراد شیاد و کلاهبردار اعتماد نکنند.