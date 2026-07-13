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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

صیانت از امنیت غذایی در گرو مدیریت میدانی است

صیانت از امنیت غذایی در گرو مدیریت میدانی است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تأکید بر اهمیت مسائل معیشتی مردم، مدیریت میدانی و هماهنگی دقیق میان ستاد و استان‌ها را رکن اصلی تأمین پایدار امنیت غذایی و ارائه خدمات مطلوب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری در نشست وبیناری شورای مدیران که با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشبرد امور محوله برگزار شد، خدمت به مردم در حوزه تأمین امنیت غذایی را مهم‌ترین رسالت این شرکت برشمرد.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز به حضور مؤثر در میدان و انجام وظایف با دقت، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی احساس می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های شرکت باید در مسیر پشتیبانی از امنیت غذایی کشور، حفظ آمادگی عملیاتی و ارائه خدمات باکیفیت به مصرف‌کنندگان به کار گرفته شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان مرکز و استان‌ها تأکید کرد و خواستار حضور مستمر مدیران در عرصه‌های اجرایی برای نظارت مستقیم بر فرآیندهای عملیاتی شد.

جعفری در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات از طریق آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری از توان کارشناسان، خواستار استمرار ارتباط مؤثر میان مدیران برای رفع سریع چالش‌ها و تسهیل مأموریت‌ها شد.

کد مطلب 6886621

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