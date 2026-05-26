ورودی لیگ برتر والیبال ۴۰ درصد افزایش یافت/ شرط سنگین برای سایپا

امیر شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیمگیری در مورد لیگ برتر والیبال گفت: جلسه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون والیبال و سازمان لیگ در مورد برگزاری مسابقات لیگ برای فصل آینده برگزار شد. با توجه به وضعیت کشور معمولا تصمیمات مقطعی گرفته میشود. در این جلسه در مورد مبلغ ورودی تیمها برای حضور در لیگ امسال و همچنین تعیین تکلیف ۴ تیم دسته اولی صحبت شد. قرار است مبلغ ورودی تیمها امسال برای حضور در لیگ ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند و حدودی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ ادامه داد: چهار تیم در لیگ دسته یک در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف هم میرفتند تا تیمهای برتر جواز حضور در لیگ برتر را پیدا کنند؛ با توجه به شرایط کشور و جنگ تحمیلی مسابقات نیمه تمام ماند، به همین خاطر تصمیم بر این شد که تیمها برخی شرایط و الزامات را رعایت کنند. یکی از آنها این است که از تیمها چک تضمین به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان گرفته شود و همچنین حق فروش امتیاز خود را برای سال اول ندارند. در صورتی که بتوانند ضوابط و مقررات را رعایت کنند در آن صورت میتوانند در لیگ برتر حضور پیدا کنند.
مدیرعامل باشگاه شهداب یزد همچنین در مورد حق و حقوق بازیکنان شهداب به دلیل ناتمام ماندن مسابقات لیگ عنوان کرد: با توجه به اینکه ۶ مسابقه اصلی و مرحله پلی آف برگزار نشد، طبق بخشنامهای که سازمان لیگ اعلام کرد ۷۰ درصد حقوق بازیکنان و مربیان واریز شد. در باشگاه شهداب شرایط به همین صورت بود و ما ۷۰ درصد مبلغ بازیکنان و مربیان را پرداخت کردیم.
شرافت همچنین تأکید کرد: یکی از چالشهای همیشگی ما این است که سازمان لیگ باید از فدراسیون والیبال جدا باشد. ما معتقدیم سازمان لیگ والیبال با توجه به هزینهای که از بازیکنان و مربیان و همچنین ورودی تیمها میگیرد توانایی این را دارد که به صورت مستقل این سازمان را اداره کند. بنابراین یکی از موضوعاتی که قرار است در مجمع فدراسیون والیبال به آن پرداخته شود بحث استقلال سازمان لیگ است؛ سازمان لیگ والیبال این توانایی را دارد که مثل سازمان لیگ فوتبال به صورت مستقل کار کند.
وی در مورد شروع لیگ برتر والیبال و تعداد تیمهای شرکت کننده در این مسابقات عنوان کرد: دومین جلسه سازمان لیگ قرار است ۲۵ خردادماه برگزار شود که در مورد تعداد تیمها و زمان شروع مسابقات لیگ تصمیم قطعی گرفته میشود. زمان پیشنهادی برای شروع مسابقات لیگ از دهه آخر مهرماه است که تا دهه اول اردیبهشت ادامه پیدا کند. امیدواریم که وقفهای در مسابقات لیگ اتفاق نیفتاد و بتوانیم امسال لیگ والیبال را با بالاترین کیفیت برگزار کنیم.
عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ همچنین در مورد شرایط حضور باشگاه سایپا گفت: سال گذشته باشگاه سایپا به دلیل بدهی از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد. در جلسه هیئت رئیسه هم در مورد حضور باشگاه سایپا در لیگ والیبال صحبت شد. به هر حال دو باشگاه سایپا و پیکان از تیمهای قدیمی و ریشهدار در لیگ برتر والیبال هستند و والیبال را با این دو تیم میشناسند. نظر بر این بود که باشگاه سایپا در لیگ حفظ شود اما با توجه به اینکه در سالهای گذشته اتفاقات خوبی را این باشگاه رقم نزد اعضا نسبت به حضور تیم سایپا کمی مردد بودند. در جریان مسابقات لیگ باشگاه سایپا در این چند سال اخیر یا بدهی داشت و یا انصراف داد و به تیمهای دیگر ضربه زد. در حال حاضر باشگاه سایپا هنوز بدهی دارد و باید آنها را تعیین تکلیف کند. ضمن اینکه مسئولان این باشگاه باید برای حضور در لیگ یک چک ۵۰ میلیاردی جهت تضمین ارائه دهند.
نظر شما