به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم انعقاد توافقنامه همکاری وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری و عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربرگزار شد همزمان با برگزاری مراسم مذکور ،۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی- عشایری در استانهای کردستان، گلستان، آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی راهاندازی شد.
این مراکز همزمان با امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی با هدف انتقال فناوری به مناطق روستایی، حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان، توسعه اقتصاد پایدار و افزایش بهرهوری در بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، انرژی، آب و صنایع خلاق فعالیت خود را آغاز کردند.
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