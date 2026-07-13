  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی - عشایری راه‌اندازی شد

۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی - عشایری راه‌اندازی شد

همزمان با انعقاد توافق‌نامه همکاری وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، ۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی- عشایری راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم انعقاد توافق‌نامه همکاری وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری و عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربرگزار شد همزمان با برگزاری مراسم مذکور ،۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی- عشایری در استان‌های کردستان، گلستان، آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی راه‌اندازی شد.

این مراکز همزمان با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی با هدف انتقال فناوری به مناطق روستایی، حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، توسعه اقتصاد پایدار و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، انرژی، آب و صنایع خلاق فعالیت خود را آغاز کردند.

کد مطلب 6886715
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها