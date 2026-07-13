به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم انعقاد توافق‌نامه همکاری وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری و عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشوربرگزار شد همزمان با برگزاری مراسم مذکور ،۶ مرکز نوآوری و توسعه روستایی- عشایری در استان‌های کردستان، گلستان، آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی راه‌اندازی شد.

این مراکز همزمان با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی با هدف انتقال فناوری به مناطق روستایی، حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، توسعه اقتصاد پایدار و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، انرژی، آب و صنایع خلاق فعالیت خود را آغاز کردند.