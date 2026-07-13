به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن قدردانی مجدد از ملت مبعوثشده جهت حضور دهها میلیونی در مراسمات وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، اظهار کرد: حضور چندین میلیونی و پرعظمت ملت مبعوثشده ایران و احرار و آزادگان جهان از جمله مردمان شریف عراق، لبنان و پاکستان در مراسمات وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید (قدساللهنفسهالزکیه) به مثابه یک رفراندوم پُرشکوه و یک اعلام وفاداری مجدد نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی بود. مردم مبعوثشده با این حضور پرشور و شعور خود در تشییع پیکر مطهر امام شهید، با خلف صالح ایشان، رهبری معظم انقلاب، تجدید بیعت کردند و متعهد شدند که ثابتقدم و استوار در صراط مستقیم امامین انقلاب بمانند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حکم اخیر رهبری معظم انقلاب برای دوره جدید ریاست دستگاه قضا بیان داشت: از حُسن اعتماد رهبری معظم انقلاب کمال تشکر و قدردانی را داریم. معظمله اعتماد فرمودند و بار دیگر مسئولیت ریاست دستگاه قضا را به فردی در درون خانواده بزرگ قوه قضاییه سپردند و اینجانب را ابقاء فرمودند. حقیقتاً بار بسیار سنگینی بر دوش همه ما مسئولان و دستاندرکاران قوه قضاییه وجود دارد و باید با مجاهدت بیشتر، پاسخ اعتماد رهبری معظم انقلاب را بدهیم و به فرامین واجبالاتباع ایشان در اسرعوقت، جامه عمل بپوشیم و در مسیر خدمت بیمنت به مردم، شب و روز نشناسیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقولهی بسیار مهم مبارزه با فساد گفت: در دورهی جدید ضرورت دارد با همکاری و همافزایی همه بخشهای ذیصلاح در درون و بیرون قوه قضاییه، فصل نوینی را در امر مبارزه همهجانبه با فساد بگشاییم. فساد، پدیدهای مُسری است و اگر ریشه آن را نخشکانیم، شیوع و سرایت پیدا میکند. ما در مسیر خطیر مبارزهی همهجانبه و حرفهای با فساد، دست خود را به سوی همه بخشهای ذیصلاح دراز میکنیم و معتقدیم مقابله با پدیدهی شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش تمام ارکانِ حاکمیت سنگینی میکند. ما برای صیانت از حریم قانون و پاسداری از اعتماد عمومی، دست یاری به سوی تمامی نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی ذیصلاح میگشاییم تا با انسجامِ رویهها، سدی نفوذناپذیر در برابر مفاسدِ ساختاری بنا نهیم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در دوره اخیر همانند دوره پیشین، مبارزهی مجدانه، تخصصی و همهجانبه با فساد و مسدود کردن گلوگاههای فسادزا است. البته این امر به معنای بیاعتنایی به فرد مُفسد نیست؛ قطعاً و بدونتردید مفسدین با نهایت قاطعیت، وفق قانون، محاکمه و مجازات میشوند؛ لکن آنچه اولویت دارد، پیشگیری از وقوع فساد با سد کردن سرچشمههای فساد است.
قاضیالقضات، مبحث مقابله با فساد درونقوهای را بسیار پراهمیت دانست و خاطرنشان کرد: ما در قوه قضاییه مسئول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد هستیم؛ بنابراین اگر در مجموعه خودمان لغزش داشته باشیم کارمان بسیار سخت میشود. نمیشود خودمان گرفتار لغزش باشیم و بخواهیم دیگران را هدایت و یا مجازات کنیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: با عنایت به شرایط حساس موجود در کشور، چنانچه کسانی در دستگاههای حکومتی و حتی خود قوه قضاییه به فساد گرایش پیدا کنند و یا در پیشبرد امورات مردم تأخیر و تعلل را جایز بدانند، مطمئن باشند که مورد بخشش قرار نمیگیرند و در نهایت قاطعیت و منطبق با قانون، با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به پرچمداری قوه قضاییه در امر توسعه عدالت، اظهار کرد: ما در قوه قضاییه پرچمدار عدالت هستیم و میخواهیم عدالت را بسط دهیم؛ نمیشود پرچم عدالت را به دوش کشید، اما در رفتار و گفتار بیعدالتی پیشه کرد. باید ملکه عدالت برای همه ما در قوه قضاییه نهادینه شود. اگر خودمان عادل نباشیم نمیتوانیم عدالت را گسترش دهیم.
رئیس عدلیه بر ضرورت و اهمیت حُسنخلق با مردم تاکید مؤکد کرد و بیان داشت: حُسن خلق با مردم و مراجعان به دستگاه قضا از اوجب واجبات است. ما در قوه قضاییه مشکلات و گرفتاریهای بسیاری داریم؛ از حجم بالای پروندهها تا کمبود امکانات و سایر محذوریتها و مضایق؛ لکن هیچکدام از اینها دلیل نمیشود که با مردم رفتار کریمانه و محبتآمیز نداشته باشیم. بارها تاکید کردهام که رفتار ما با مردم از حکم و رأی ما مهمتر است.
قاضیالقضات با بیان اینکه انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان قضایی، یکطرفه نیست، خاطرنشان کرد: ما از قاضیمان این انتظار و توقع بهحق را داریم که در نهایت اتقان، عدالت و سرعت به پروندهها رسیدگی کند و با مراجعان و اصحاب پرونده، حُسن خلق داشته باشد؛ از سویی دیگر میدانیم که در قوه قضاییه با انواع و اقسام محدودیتها و کمبود امکانات مواجهایم. فلذا در دوره جدید، سعیمان را بیشتر خواهیم کرد تا بر این محدودیتها و کمبود امکانات فائق آییم و زمینه را برای سهولت کار قضات و کارکنانمان بیش از پیش فراهم آوریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در پایان مجاهدت مسئولان و کارکنان قضایی در شرایط جنگی را ستود و اظهار کرد: از ۲۳ خرداد سال گذشته که دشمن غدّار، جنگ را بر ما تحمیل کرد، قاطبه نیروهای قضایی با مجاهدت در سنگر خدمت به مردم بودهاند؛ تاکید من خطاب به آنها این است که باید بر این مجاهدت بیفزاییم و حتی برای یک روز هم کار مردم را زمین نگذاریم.
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