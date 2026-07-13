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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

بومی‌سازی تجهیزات راهبردی در طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی

بومی‌سازی تجهیزات راهبردی در طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی

معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس از بومی‌سازی یکی از تجهیزات راهبردی مورد استفاده در فرایند آبگیری سکوهای طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، بابک زارع معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس از طراحی، ساخت و نصب یکی از تجهیزات راهبردی مورد استفاده در فرایند آبگیری سکوهای طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی با تکیه بر توان متخصصان داخلی خبر داد و اظهار کرد: با همکاری متخصصان طرح توسعه فاز ۱۳، مدیریت تولید و عملیات و معاونت عملیات و پشتیبانی، فلوترهای مربوط به اندازه‌گیری سطوح مخازن فرایندی سکوهای این فاز طراحی، ساخته و پس از انجام آزمون‌های فنی، با موفقیت در سکوها نصب و عملیاتی شدند.

وی گفت: این اقدام با هدف توسعه دانش فنی، افزایش خودکفایی و پشتیبانی از بهره‌برداری ایمن و پایدار از تأسیسات فراساحلی انجام شده است.

معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اهمیت این تجهیز در کارکرد سکوهای گازی فراساحلی گفت: این فلوترها یکی از اجزای کلیدی در سامانه اندازه‌گیری سطح مخازن فرایندی هستند که با اندازه‌گیری دقیق و پیوسته سطح سیال، اطلاعات لازم را برای کنترل فرایند آبگیری و عملکرد صحیح تجهیزات فرایندی فراهم می‌کنند و نقش مؤثری در حفظ پایداری فرایند، افزایش قابلیت اطمینان عملیات و ارتقای ایمنی سکوها دارند.

علی‌اصغر صادقی مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی نیز با اشاره به بهره‌گیری از این تجهیزات در سکوهای طرح، تصریح کرد: اکنون عملیات آبگیری گاز غنی برداشت‌شده از سکوهای چهارگانه این فاز با بهترین شرایط فرایندی در حال انجام است و عملکرد موفق این تجهیزات، بیانگر توانمندی متخصصان داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی مورد نیاز پروژه‌های فراساحلی صنعت نفت و گاز است.

کد مطلب 6886818
طیبه بیات

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