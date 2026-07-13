به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، بابک زارع معاون طرحهای توسعهای شرکت نفت و گاز پارس از طراحی، ساخت و نصب یکی از تجهیزات راهبردی مورد استفاده در فرایند آبگیری سکوهای طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی با تکیه بر توان متخصصان داخلی خبر داد و اظهار کرد: با همکاری متخصصان طرح توسعه فاز ۱۳، مدیریت تولید و عملیات و معاونت عملیات و پشتیبانی، فلوترهای مربوط به اندازهگیری سطوح مخازن فرایندی سکوهای این فاز طراحی، ساخته و پس از انجام آزمونهای فنی، با موفقیت در سکوها نصب و عملیاتی شدند.
وی گفت: این اقدام با هدف توسعه دانش فنی، افزایش خودکفایی و پشتیبانی از بهرهبرداری ایمن و پایدار از تأسیسات فراساحلی انجام شده است.
معاون طرحهای توسعهای شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اهمیت این تجهیز در کارکرد سکوهای گازی فراساحلی گفت: این فلوترها یکی از اجزای کلیدی در سامانه اندازهگیری سطح مخازن فرایندی هستند که با اندازهگیری دقیق و پیوسته سطح سیال، اطلاعات لازم را برای کنترل فرایند آبگیری و عملکرد صحیح تجهیزات فرایندی فراهم میکنند و نقش مؤثری در حفظ پایداری فرایند، افزایش قابلیت اطمینان عملیات و ارتقای ایمنی سکوها دارند.
علیاصغر صادقی مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی نیز با اشاره به بهرهگیری از این تجهیزات در سکوهای طرح، تصریح کرد: اکنون عملیات آبگیری گاز غنی برداشتشده از سکوهای چهارگانه این فاز با بهترین شرایط فرایندی در حال انجام است و عملکرد موفق این تجهیزات، بیانگر توانمندی متخصصان داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی مورد نیاز پروژههای فراساحلی صنعت نفت و گاز است.
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