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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

قرارداد مهاجم ملی پوش پرسپولیس تمدید شد

قرارداد مهاجم ملی پوش پرسپولیس تمدید شد

مهاجم پرسپولیس پس از پایان کار تیم ملی در جام جهانی، قراردادش را با سرخپوشان تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه پرسپولیس در این مورد نوشت: پیمان حدادی چنانکه در مراسم رونمایی از سرمربی جدید سرخپوشان وعده کرده بود، با مهاجم باسابقه و ملی‌پوش پرسپولیس، جلسات نهایی را برگزار کرد و در جریان آن، دو طرف برای ادامه همکاری به توافق رسیدند.

به این ترتیب؛ قرارداد علی علیپور به مدت یک فصل تمدید شد تا شاهد ادامه حضور این بازیکن با سابقه و وفادار باشیم.

علیپور، نخستین بار در زمستان سال ۱۳۹۳ به پرسپولیس پیوست و پس از آن در فوتبال ایران همواره با پیراهن پرسپولیس در میادین حضور پیدا کرده است. او تاکنون در ۲۷۵ مسابقه برای سرخ‌ها به میدان رفته است و می‌تواند در فصل آینده تعداد گل‌های خود برای پرسپولیس را به عدد ۱۰۰ برساند و از رکورد تعداد بازی‌های اسطوره‌ تکرارناپذیر باشگاه، علی پروین، در تعداد بازی‌های رسمی نیز بگذرد.

علیپور که با بیشترین گل زده از این جهت برترین گلزن تاریخ باشگاه در مسابقات لیگ برتر است، سابقه آقای گلی لیگ برتر فوتبال ایران را نیز در کارنامه دارد. چهار عنوان قهرمانی در لیگ برتر، قهرمانی در جام حذفی کشور و سوپرجام و حضور در نخستین سه‌گانه قهرمانی فوتبال ایران از جمله افتخارات او با پیراهن سرخ پرسپولیس است.

کد مطلب 6886872

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