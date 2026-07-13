بخش عمده نانوایی های مازندران دوگانه سوز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر دوشنبه در نشست بررسی بهینهسازی مصرف انرژی ز پیگیری برای تأمین تسهیلات ارزانقیمت به منظور تجهیز نانواییهای استان به سامانههای دوگانهسوز و موتور برق خبر داد و گفت: توسعه این زیرساختها، پایداری تولید نان در شرایط اضطراری را تضمین میکند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، با اشاره به آمادگی مناسب نانواییهای استان برای استفاده از سوخت جایگزین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نانواییهای مازندران به تجهیزات دوگانهسوز مجهز هستند و توسعه این روند میتواند استمرار تولید و عرضه نان را در شرایط اضطراری تضمین کند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نانوایان افزود: برای تکمیل فرآیند تجهیز واحدهای خبازی، لازم است تسهیلات ارزانقیمت و مناسب در اختیار نانوایان قرار گیرد تا بتوانند نسبت به تأمین و نصب تجهیزات دوگانهسوز و همچنین خرید موتور برق اقدام کنند.
جعفری با قدردانی از همکاری نانوایان استان در مدیریت بازار نان طی مقاطع حساس، گفت: نانوایان مازندران با افزایش ساعات فعالیت، مدیریت مناسب تولید و همکاری با دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در تأمین پایدار نان و جلوگیری از بروز اختلال در خدمترسانی به مردم و مسافران ایفا کردند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: با حمایت استانداری و همکاری شرکت گاز و سایر دستگاههای اجرایی، پیگیریهای لازم برای تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندها و بهرهمندی نانوایان از تسهیلات مورد نیاز جهت تجهیز واحدهای خبازی به سامانههای دوگانهسوز و برق اضطراری انجام خواهد شد.
در پایان این نشست نیز بر تداوم همکاری میان دستگاههای اجرایی، شرکت گاز و جامعه نانوایان برای توسعه زیرساختهای انرژی در واحدهای خبازی تأکید شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه تأمین نان و تقویت امنیت غذایی استان خواهد داشت.
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