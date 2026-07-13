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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

بخش عمده نانوایی های مازندران دوگانه سوز هستند

بخش عمده نانوایی های مازندران دوگانه سوز هستند

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نانوایی‌های مازندران به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز هستند، وضعیت استان را در این زمینه مطلوب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر دوشنبه در نشست بررسی بهینه‌سازی مصرف انرژی ز پیگیری برای تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت به منظور تجهیز نانوایی‌های استان به سامانه‌های دوگانه‌سوز و موتور برق خبر داد و گفت: توسعه این زیرساخت‌ها، پایداری تولید نان در شرایط اضطراری را تضمین می‌کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، با اشاره به آمادگی مناسب نانوایی‌های استان برای استفاده از سوخت جایگزین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نانوایی‌های مازندران به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز هستند و توسعه این روند می‌تواند استمرار تولید و عرضه نان را در شرایط اضطراری تضمین کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نانوایان افزود: برای تکمیل فرآیند تجهیز واحدهای خبازی، لازم است تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب در اختیار نانوایان قرار گیرد تا بتوانند نسبت به تأمین و نصب تجهیزات دوگانه‌سوز و همچنین خرید موتور برق اقدام کنند.

جعفری با قدردانی از همکاری نانوایان استان در مدیریت بازار نان طی مقاطع حساس، گفت: نانوایان مازندران با افزایش ساعات فعالیت، مدیریت مناسب تولید و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در تأمین پایدار نان و جلوگیری از بروز اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و مسافران ایفا کردند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: با حمایت استانداری و همکاری شرکت گاز و سایر دستگاه‌های اجرایی، پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مالی، تسهیل فرآیندها و بهره‌مندی نانوایان از تسهیلات مورد نیاز جهت تجهیز واحدهای خبازی به سامانه‌های دوگانه‌سوز و برق اضطراری انجام خواهد شد.

در پایان این نشست نیز بر تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت گاز و جامعه نانوایان برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در واحدهای خبازی تأکید شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه تأمین نان و تقویت امنیت غذایی استان خواهد داشت.

کد مطلب 6886878

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