کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، شرط عبور از اوج گرما است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد ظهر دوشنبه در بازدید اداره توزیع نیروی برق شهرستان مهدیشهر، اظهار کرد: هدف این بازدید بررسی آخرین وضعیت ناترازی انرژی، قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت برق و ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف برق است.
وی با اشاره به تداوم موج گرما اظهار داشت: بر اساس پیشبینی دستگاههای مسئول، هفته پایانی تیرماه گرمترین هفته سال خواهد بود و همین موضوع موجب افزایش چشمگیر مصرف برق در سراسر کشور شده است.
فرماندار مهدیشهر ادامه داد: بخشی از ناترازی انرژی از سال گذشته به سال جاری منتقل شده و با وجود اقدامات گسترده دولت برای توسعه زیرساختهای تولید برق، بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، همچنان در برخی ساعات محدودیتهایی در تأمین برق وجود دارد.
خداداد با اشاره به برنامههای توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان سمنان تصریح کرد: با حمایت استاندار سمنان و برنامهریزی ستاد توسعه نیروگاههای خورشیدی، ظرفیت مناسبی برای تولید برق از انرژی خورشیدی در استان پیشبینی شده که میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار ایفا کند.
وی با بیان اینکه برای حفظ پایداری شبکه برق، محدودیتهایی در برخی بخشها از جمله صنایع و کشاورزی اعمال شده است، یادآور شد: وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز برنامههای مدیریت بار و نوبتبندی برق را با اطلاعرسانی قبلی اجرا میکنند.
فرماندار مهدیشهر ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم، از شهروندان بابت محدودیتهای ایجاد شده در تأمین برق و خدمات مرتبط عذرخواهی کرد و افزود: امیدواریم با همکاری در مردم و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، این شرایط با کمترین مشکل سپری شود.
خداداد تاکید کرد: از مشترکان خانگی، اداری، تجاری و صنعتی تقاضامندیم با رعایت الگوی مصرف و کاهش دستکم ۱۰ درصدی مصرف برق، در پایداری شبکه و استمرار خدمترسانی مشارکت کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مردم، اجرای برنامههای مدیریت مصرف و توسعه زیرساختهای تولید انرژی، شرایط تأمین برق کشور بهبود یافته و تابستان امسال با کمترین چالش سپری شود.
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