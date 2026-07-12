۹۷ درصد اعتبارات اشتغال بهزیستی قوچان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمانی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای مهارت‌های زندگی و ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف است.

رئیس اداره بهزیستی قوچان با اشاره به برگزاری نخستین همایش «ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان» در این شهرستان، بیان کرد: این همایش با همکاری دو نفر از اساتید برجسته شهرستان به صورت کاملاً رایگان برای عموم شهروندان برگزار خواهد شد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های رایگان عمومی برای ارائه یکی از مهارت‌های اساسی زندگی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این آموزش‌ها می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

تغییر رویکرد اشتغال بهزیستی به سمت مشاغل پایدار

رحمانی اشتغال را یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های بهزیستی دانست و خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل‌ها ۶۰ درصد اعتبارات اشتغال باید به حوزه توانبخشی، ۳۵ درصد به حوزه اجتماعی و زنان سرپرست خانوار و پنج درصد نیز به بهبودیافتگان اختصاص یابد که در سال‌های گذشته این سهم‌بندی در قوچان به درستی رعایت نشده بود.

رئیس اداره بهزیستی قوچان افزود: امسال تلاش شده تا ضمن اجرای دقیق دستورالعمل‌ها از تمرکز صرف بر مشاغلی مانند دامداری فاصله گرفته و به سمت مشاغل نوین و پایدار از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی حرکت صورت بگیرد.

وی گفت: در همین راستا برای اشتغال گروهی حدود ۲۵ تا ۳۰ نفر از ناشنوایان شهرستان نیز برنامه‌ریزی شده و با فرمانداری برای واگذاری زمین و ایجاد نیروگاه خورشیدی رایزنی‌هایی انجام گرفته است.

رحمانی با اشاره به جذب ۹۷ درصدی اعتبارات تخصیص یافته حوزه اشتغال در این شهرستان تصریح کرد: در مجموع ۱۸۲ پرونده اشتغال در سامانه رصد ثبت و برای ۱۷۸ نفر ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد که بخش عمده این تسهیلات به معلولان، زنان سرپرست خانوار و بهبودیافتگان اختصاص یافت.

کودک‌آزاری بیشترین پرونده‌های اورژانس اجتماعی قوچان را تشکیل می‌دهد

رئیس اداره بهزیستی قوچان با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی گفت: در سال گذشته تعداد ۲۸۷ پرونده در اورژانس اجتماعی قوچان ثبت شده که ۲۱۰ مورد مربوط به خدمات سیار و ۷۷ مورد مربوط به مداخله در بحران بوده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، کودک‌آزاری، همسرآزاری، اختلافات حاد خانوادگی و دختران آسیب‌دیده در صدر خدمات بوده و آسیب‌های دیگری همچون زنان آسیب‌دیده، اقدام یا افکار خودکشی، فرار از منزل و کودک کار و خیابان هم توسط اورژانس ثبت و رسیدگی شده است.

رحمانی تصریح کرد: کودک‌آزاری و همسرآزاری از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و اورژانس اجتماعی در صورت تأیید گزارش‌ها با هماهنگی دستگاه قضایی اقدامات حمایتی و قانونی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس اداره بهزیستی قوچان با اشاره به حمایت‌های حوزه مسکن بیان کرد: در سال گذشته برای ۲۵ نفر از مددجویان یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله معرفی شد.

وی افزود: همچنین ۵۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در حوزه ساخت یا خرید مسکن و ۲۸۵ میلیون تومان کمک بلاعوض دیگر برای تأمین مسکن مددجویان پرداخت شده است.

رحمانی ادامه داد: برای مناسب‌سازی منازل ۱۷ نفر از افراد دارای معلولیت، ۵۵۱ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شد و همچنین ۹۸۰ میلیون تومان سرمایه کار در اختیار ۵۱ نفر از مددجویان قرار گرفت.

بیش از ۴۶۰ پرونده زنان سرپرست خانوار در بهزیستی قوچان

رئیس اداره بهزیستی قوچان با اشاره به خدمات حوزه سلامت اجتماعی گفت: در حال حاضر ۴۶۸ پرونده زنان سرپرست خانوار، ۱۲۵ پرونده خانواده‌های دارای دوقلو و ۶ پرونده خانواده‌های دارای سه‌قلو تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی افزود: علاوه بر پرداخت مستمری خدماتی همچون کمک‌ هزینه تحصیلی دانشجویان، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه روستایی، کمک‌هزینه لوازم ضروری، سرمایه کار و بهبود تغذیه نیز به این خانواده‌ها ارائه می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه ۴ هزار و ۴۵۰ پرونده در حوزه توانبخشی شهرستان وجود دارد، گفت: تنها ۲۵۰ نفر از افراد واجد شرایط در نوبت دریافت مستمری قرار دارند و سایر افراد از خدمات مستمر بهره‌مند هستند.

رئیس اداره بهزیستی قوچان افزود: در حال حاضر ۴۱۱ نفر از خدمات حق پرستاری خانواده‌ محور استفاده می‌کنند و هیچ فرد واجد شرایطی در بخش حق پرستاری ضایعه نخاعی در نوبت انتظار قرار ندارد.

رحمانی اظهار کرد: طی سال گذشته ۸۰۰ جلسه فیزیوتراپی رایگان برای افراد دارای معلولیت برگزار شد و خدماتی همچون تأمین ویلچر، ویلچر برقی، واکر، عصا، تشک مواج، تخت و سایر تجهیزات کمک توانبخشی نیز در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.