۶۰۰ متر شبکه فاضلاب در کرمانشاه توسعه یافت

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب در چهار نقطه شهر کرمانشاه با اجرای ۶۰۰ متر لولهگذاری به پایان رسید که این اقدام در راستای تقویت زیرساختهای فاضلاب و ارتقای شاخصهای بهداشتی انجام شده است.
وی افزود: این پروژه در مناطق مسکن ملی شهید نوروزی، بنیاد مستضعفان، کوی گراوندی دولتآباد و زمینهای دانشگاه علوم پزشکی در زیباشهر اجرا شد و زمینه بهبود خدمات فاضلاب در این مناطق را فراهم کرد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در قالب این طرح، ۳۵۰ متر لولهگذاری با قطر ۲۰۰ میلیمتر و ۲۵۰ متر لولهگذاری با قطر ۲۵۰ میلیمتر انجام شد و همزمان منهولهای مورد نیاز نیز برای تکمیل شبکه احداث شد.
سلطانیان با بیان اینکه توسعه شبکه فاضلاب نقش مهمی در بهبود بهداشت عمومی، افزایش ظرفیت جمعآوری فاضلاب و ارتقای کیفیت خدمات شهری دارد، گفت: اجرای این پروژهها با هدف پاسخگویی به نیاز مناطق در حال توسعه و افزایش بهرهوری شبکه فاضلاب انجام شده است.
وی در پایان از تلاش کارکنان واحد بهرهبرداری فاضلاب شهرستان کرمانشاه قدردانی کرد و افزود: اجرای موفق این پروژه حاصل تعهد، تخصص و تلاش شبانهروزی همکاران در مسیر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.
نظر شما