به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر از برگزاری جلسه فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت با مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، خبر داد. این نشست در راستای پیگیری مصوبات جلسه پیشین این فراکسیون در مشهد صورت گرفت؛ جلسه‌ای که با حضور استاندار، نایب‌رئیس‌های اول و دوم مجلس و اعضای کمیسیون اصل نود برگزار شد.

توسعه فرودگاه هاشمی‌نژاد؛ پاسخ به تقاضای جهانی برای سفر به مشهد

رئیس فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس با اشاره به ظرفیت‌های فرودگاه مشهد، اظهار کرد: فرودگاه هاشمی‌نژاد پس از فرودگاه امام خمینی (ره)، بزرگترین فرودگاه بین‌المللی کشور است، با این تفاوت که همزمان پروازهای داخلی و خارجی را مدیریت می‌کند. با وجود ظرفیت ۱۴ میلیون مسافر داخلی و ۴ میلیون مسافر خارجی، آمار سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تقاضای بیشتری از زیرساخت‌های فعلی است.

وی با توجه به جایگاه مشهد به عنوان «نگین ایران اسلامی»، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای پذیرش زائران، مصلحتی ملی و به نفع کشور دانست و تصریح کرد:‌ به‌ویژه پس از مراسم تشییع و تدفین رهبر انقلاب در مشهد، انتظارات پروازی برای این شهر روز به روز در حال افزایش است و زیرساخت‌های فعلی باید با این حجم از تقاضای جهانی متناسب شود.

گام‌های عملی برای توسعه فرودگاهی و احداث فرودگاه جدید

پژمانفر در این راستا به اقدامات عملی اشاره کرد و گفت: برای افزایش تعداد پروازها، کارهای مقدماتی جابجایی سایت راداری در حال انجام است. همچنین برای رفع مشکل عدم برخورداری ترمینال خارجی از ظرفیت لازم، اقدامات مربوط به الحاق زمین در حال پیش‌برد است و مقرر شد تا پایان سال گزارش‌های تکمیلی به فراکسیون ارسال شود. علاوه بر این، دستور داده شد تا ظرف ۴ ماه آینده، گزارشی جامع از سوی رئیس سازمان فرودگاهی در خصوص ایجاد فرودگاه جدید در مشهد ارائه شود.

ساماندهی پارکینگ‌های شهری؛ از انبار نفت تا برج‌های پارکینگ

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در خصوص رفع گره‌های ترافیکی و کمبود فضای پارک در مشهد اظهار کرد: در سطح محله‌ها، شهرداری‌ها در حال ساخت پارکینگ‌های کوچک‌مقیاس برای رفع نیازهای محلی هستند. برای پارکینگ‌های بزرگ‌مقیاس نیز در حال پیگیری برای استفاده از فضای متعلق به انبار نفت مشهد هستیم که ظرفیت بیش از ۳ هزار فضای پارک را دارد.

وی همچنین به طرحی برای تأمین ۲ هزار فضای پارکینگ در منطقه بعد ناجا اشاره کرد و گفت: در این منطقه زمین‌هایی به مساحت ۲۷ هزار متر مربع از طریق شهرداری به عمران مسکن‌سازان ثامن واگذار شده است تا با ساخت ۶ طبقه زیرزمینی و ۶ طبقه روی زمین (شامل پارکینگ‌های اختصاصی، عمومی و بخش تجاری)، توجیه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذار فراهم شده تا نیاز شهر به فضای پارکینگ تأمین شود.

تغییر رویکرد در خدمات بهداشتی و رفاهی پیرامون حرم

پژمان‌فر در مورد ارتقای خدمات در بافت پیرامونی حرم مطهر اظهار کرد: به دلیل مقاومت‌های محلی در برابر ایجاد سرویس‌های بهداشتی ثابت و متمرکز، رویکرد جدیدی را طراحی کردیم. بر این اساس، در ۴۰ نقطه از پیرامون حرم، مراکز چندمنظوره احداث خواهد شد که علاوه بر سرویس بهداشتی، محلی برای خرید صنایع فرهنگی و ارائه خدمات متنوع به زائران باشد. نمونه اول این مراکز با فضای ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ متر مربع، تا پایان سال ساخته خواهد شد.

بهسازی مسیر ملک‌آباد؛ روشنایی و آسفالت برای تسهیل پیاده‌روی زائران

رئیس فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس در مورد تسهیل مسیر زائران پیاده خاطرنشان کرد: زائرانی که از مسیر ملک‌آباد تردد می‌کنند، شب‌ها با مشکل نبود روشنایی مواجه بودند. در این راستا مقرر شد روشنایی این مسیر توسط وزارت نیرو و سازمان راهداری تأمین شود؛ به گونه‌ای که نیمی از مسیر در سال جاری و نیم دیگر در سال آینده تأمین روشنایی شود. همچنین سازمان راهداری مکلف شد تا مسیر ملک‌آباد به مشهد را در سال جاری آسفالت کند تا شرایط پیاده‌روی زائرین مهیا شود.

تسهیل احداث موکب‌های استانی با محوریت استانداری

حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به درخواست‌های متعدد زائران و استان‌ها برای برپایی موکب‌ها، تصریح کرد: در جلسه مقرر شد تا زمین‌های مناسبی در اختیار استان‌های مختلف قرار گیرد تا با استفاده از منابع مردمی و کمک‌های خیرین، امکانات پذیرایی و استقرار زائران مهیا شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجس در این راستا تأکید کرد: با محوریت معاون زیارت استانداری خراسان رضوی، ۳۱ نقطه مناسب در اسرع وقت شناسایی و در اختیار استان‌های مختلف قرار خواهد گرفت تا زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات جامع به زائران فراهم گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی محورهای اجرایی این طرح در جلسات آتی نیز ادامه خواهد داشت و پیگیری‌های لازم برای تحقق تمامی بندهای مصوب و نظارت بر روند اقدامات صورت گرفته، در اولویت دستور کار قرار دارد.