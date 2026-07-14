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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

دستگیری باند سارقان خودرو در مرند

دستگیری باند سارقان خودرو در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری باند ۳نفره سارقان خودرو با ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت خودرو در شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی های لازم و اقدامات اطلاعاتی و فنی تعداد ۳ سارق حرفه ای را شناسایی کرده و پس از هماهنگی های قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مرند اظهار کرد: متهمان در بازجویی‌های بعمل آمده به ۷ فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6887425

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