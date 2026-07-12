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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

دستگیری ۶‌ نفر سارق اماکن خصوصی در اهر

دستگیری ۶‌ نفر سارق اماکن خصوصی در اهر

اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری ۶ نفر سارق حرفه‌ای ساختمان‌های نیمه کاره ، خانه باغات و اماکن خصوصی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده ظهر یکشنبه اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره، خانه باغات، مغازه و اماکن خصوصی: ماموران پلیس آگاهی باهمکاری پاسگاه انتظامی اوچ هاچا و کلانتری ۱۱ وبا هماهنگی قضائی،۶ نفرسارق حرفه‌ای؛ ساختمان‌های نیمه کاره ،خانه باغات و اماکن خصوصی را دستگیر کردند.

محمدزاده گفت: سارقین در بازجویی های خود به ۱۶ فقره سرقت از خانه خانه باغات، مغازه، اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره در شهرستان اعتراف و مقادیری از اموال سرقتی کشف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6884928

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