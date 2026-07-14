کشف اموال سرقتی محتویات خودرو در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر سه‌شنبه اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو و ایجاد نارضایتی شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس کلانتری ۱۲ انتظامی شهرستان میانه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق شدند دو سارق حرفه‌ای را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. در ادامه روند رسیدگی به پرونده نیز دو نفر مالخر که اقدام به خرید و نگهداری اموال مسروقه کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده، مقادیر قابل توجهی از اموال سرقتی شامل لوازم و تجهیزات سرقت‌شده از داخل خودروها کشف و پس از شناسایی مالباختگان، به آنان تحویل شد.

سرهنگ رفیعی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به چند فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کردند، افزود: هر چهار متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.