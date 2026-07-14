دستگیری سارق و کشف ۶ فقره انواع سرقت در شهرستان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز سه شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت شامل سرقت تلفن همراه، سرقت از منزل و سرقت سیم و کابل، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های پلیس به ۶ فقره انواع سرقت شامل سرقت تلفن همراه، منزل و سیم و کابل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.