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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

دستگیری سارق و کشف ۶ فقره انواع سرقت در شهرستان میانه

دستگیری سارق و کشف ۶ فقره انواع سرقت در شهرستان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری یک سارق و کشف ۶ فقره انواع سرقت توسط مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز سه شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت شامل سرقت تلفن همراه، سرقت از منزل و سرقت سیم و کابل، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه تصریح کرد: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های پلیس به ۶ فقره انواع سرقت شامل سرقت تلفن همراه، منزل و سیم و کابل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6887771

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