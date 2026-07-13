دستگیری سارق حرفه ای منزل در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت منزل ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ طالقانی با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم به همراه ۴ مالخر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۶ فقره سرقت منزل به ارزش ۸ میلیارد ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به‌ مرجع قضایی معرفی شد.