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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

دستگیری سارق حرفه ای منزل در مرند

دستگیری سارق حرفه ای منزل در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سارق حرفه ای منزل با ۶ فقره سرقت و کشف اموال مسروقه به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت منزل ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ طالقانی با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم به همراه ۴ مالخر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم در بازجویی‌های بعمل آمده به ۶ فقره سرقت منزل به ارزش ۸ میلیارد ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به‌ مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6886814

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