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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ‌ها و اماکن خصوصی در مراغه

دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ‌ها و اماکن خصوصی در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای خانه باغ‌ها و اماکن خصوصی با ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خانه‌ باغ‌ها و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی و پلیسی ۲ سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را در این خصوص دستگیر و در بازجویی های فنی تاکنون به ۱۸ فقره سرقت اماکن خصوص و خانه باغ معترف و از مخفیگاه آنها مقادیرقابل توجهی اقلام مسروقه شامل : انواع دوربین های مدار بسته، انواع سیم کابل و ... کشف و متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6886828

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