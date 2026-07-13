به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خانه‌ باغ‌ها و اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقاتی فنی و پلیسی ۲ سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را در این خصوص دستگیر و در بازجویی های فنی تاکنون به ۱۸ فقره سرقت اماکن خصوص و خانه باغ معترف و از مخفیگاه آنها مقادیرقابل توجهی اقلام مسروقه شامل : انواع دوربین های مدار بسته، انواع سیم کابل و ... کشف و متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.