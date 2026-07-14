توزیع بیش از ۱۰۰۰تن کالا طی ایام محرم و صفر در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عدل اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری محرم و صفر و افزایش تقاضا برای اقلام پرمصرف، سازمان جهاد کشاورزی از روزهای پیش از آغاز این ایام، برنامهریزیهای دقیق و مدونی را برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز هیئتهای مذهبی در دستور کار قرار داده است که این فرآیند همچنان با جدیت ادامه دارد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته، فرآیند توزیع این محمولهها از روزهای ابتدایی ماه محرم در سطح استان آغاز شده و تا پایان ایام صفر ادامه خواهد داشت تا هیئتهای عزاداری دغدغهای برای تأمین نیازهای خود نداشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه تمامی این اقدامات با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از هرگونه کمبود کالا و تسهیل دسترسی هیئتهای مذهبی به اقلام مورد نیاز انجام میشود، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۲۰ تن از این کالاهای اساسی شامل برنج، شکر، روغن و مرغ در سطح استان توزیع شده است.
عدل گفت: تلاش مجموعه سازمان جهاد کشاورزی بر این است تا با نظارت مستمر بر روند توزیع، اقلام مورد نیاز عزاداران حسینی با قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار هیئتهای مذهبی قرار گیرد.
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