صادرات ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران به ارزش ۶ میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز، در فاصله زمانی ۲۶ روزه پس از امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از سوی ایران صادر شده است که ارزش آن بر پایه قیمتهای کنونی بازار، افزون بر ۶ میلیارد دلار برآورد میشود.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون بشکه از نفت خام ایران همچنان در صف صادرات و بارگیری قرار دارد.
از سوی دیگر، ارزیابیها نشان میدهد در صورت بروز هرگونه محدودیت در روند تولید و فروش، ظرفیت ذخیرهسازی شناور کشور در محدوده جغرافیایی تحت نظارت، بالغ بر ۶۰ میلیون بشکه است که میتواند به عنوان ابزاری موقت برای مدیریت عرضه نفت مورد استفاده قرار گیرد.
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