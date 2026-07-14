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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

صادرات ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران به ارزش ۶ میلیارد دلار

صادرات ۸۰ میلیون بشکه نفت ایران به ارزش ۶ میلیارد دلار

گزارش‌های ردیابی نفتکش‌ها حاکی از صادرات بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران در یک بازه زمانی ۲۶ روزه است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز، در فاصله زمانی ۲۶ روزه پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی ایران صادر شده است که ارزش آن بر پایه قیمت‌های کنونی بازار، افزون بر ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون بشکه از نفت خام ایران همچنان در صف صادرات و بارگیری قرار دارد.

از سوی دیگر، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در صورت بروز هرگونه محدودیت در روند تولید و فروش، ظرفیت ذخیره‌سازی شناور کشور در محدوده جغرافیایی تحت نظارت، بالغ بر ۶۰ میلیون بشکه است که می‌تواند به عنوان ابزاری موقت برای مدیریت عرضه نفت مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6887488
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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