اختصاص ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گوجه فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با آغاز روند تولید نشای گوجهفرنگی پاییزه در گلخانههای استان، پیشبینی میشود هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بوشهر به کشت این محصول اختصاص یابد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد از این سطح زیر کشت، بیش از ۸۰ هزار تن گوجهفرنگی خارج از فصل در ماههای آبان و آذر تولید خواهد شد که نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار، پر کردن خلأ تولید در سایر مناطق کشور و تنظیم قیمت این محصول در این بازه زمانی خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه کشت گوجهفرنگی در سال زراعی جاری افزود: پیشبینی میشود در مجموع ۱۲ هزار هکتار از مزارع استان بوشهر زیر کشت گوجهفرنگی قرار گیرد و بیش از ۶۶۰ هزار تن محصول تولید شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: برای تحقق این سطح زیر کشت، حدود ۲۵۰ میلیون نشا مورد نیاز است که عمدتاً از ارقام «بدرو»، «برنتا»، «بریویو»، «باسیمو»، «افرا»، «۸۳۲۰»، «متین» و «۴۱۲۹» تأمین خواهد شد.
توکلی خاطرنشان کرد: کشت گوجهفرنگی در استان به طور کامل به روش نشایی و با استفاده از سامانههای نوین آبیاری تحت فشار انجام میشود که علاوه بر افزایش بهرهوری، در مدیریت مصرف آب نیز نقش مؤثری دارد.
وی افزود: از مجموع ۶۶۰ هزار تن محصول پیشبینیشده، حدود ۱۲۰ هزار تن برای تأمین مواد اولیه صنایع تبدیلی، تولید رب گوجهفرنگی و سایر فرآوردههای جانبی اختصاص خواهد یافت.
وی بیان کرد: همچنین بیش از ۲۵۰ هزار تن از محصول تولیدی به کشورهای همسایه و دیگر بازارهای داخلی و خارجی صادر میشود و مابقی نیز به مصرف تازهخوری و سالادی خواهد رسید.
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