جزئیات ارائه ۸۴ خدمت تأمین اجتماعی بدون مراجعه حضوری

دامون خدابنده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رویکرد سازمان تأمیناجتماعی در موضوع تحول دیجیتال در خدمات بیمه و درمان، متمرکز بر توسعه خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی سامانهها، ارتقای امنیت و پایداری زیرساختها، ایجاد داشبوردهای آماری در حوزه های بیمه و درمان و توسعه تعاملات بین دستگاهی است.
وی با عنوان این مطلب که ۱۷ خدمت غیرحضوری جدید بیمهای در سال ۱۴۰۴ افزوده شد، اظهار داشت: در مجموع ۸۴ خدمت غیرحضوری در این حوزه پیادهسازی شده که بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان می توانند با مراجعه به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به آدرس es.tamin.ir و بدون نیاز به شعبه این خدمات را دریافت کنند.
خدابنده، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، پرداختهای حقبیمه قرارداد پیمان توسط واگذارنده (پیمانکار) کار در شماره حساب پیمان، سرویس غیر حضوری نوبت پزشکی و اعلام نتایج (بیمه اختیاری، مشاغل آزاد و...)، اعلام غیر حضوری اصالت مدارک استعلامی مستمری بگیران با استفاده ازQRCODE ، مشاهده حکم مستمری بگیران و صحتسنجی با استفاده از QRCODE، تکمیل اطلاعات کارگاه، سامانه متمرکز ثبت نام و تمدید قرارداد بیمه رانندگان، ثبت نام/ انصراف بیمه تکمیلی و عمر، پرداخت هوشمند کمک هزینه ازدواج، پرداخت هوشمند کمک هزینه مراسم ترحیم، بهروزرسانی هوشمند وضعیت کفالت، ایجاد ارتباط بیمهای برای متولدین جدید و بهروزرسانی هوشمند وضعیت اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بیمهشدگان و مستمری بگیران را از خدمات جدید بیمه ای سازمان تأمیناجتماعی برشمرد که در بستر سامانه خدمات غیرحضوری ارائه می شود.
وی افزود: پیشرفت ۸۰ درصدی اجرای طرح بیمه متمرکز، یکپارچهسازی شعب و نظام یکپارچه مالی تعهدی، توسعه و بهبود سامانههای نرمافزاری عملیاتی در حوزه بیمه (سامانه بازرسی الکترونیک کارگاه، سامانه امور بیمه شدگان، سامانه کارگران ساختمانی، نامنویسی متمرکز بیمه شدگان، مستمری-ها، لیست هوشمند و...) و پیادهسازی «سامانه جامع بازرسی از دفاتر قانونی» و ایجاد کاربرگ دیجیتال از اقدامات مهم حوزه بیمه ای سازمان در دیجتالی کردن خدمات است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حوزه درمان نیز دنبال هوشمند سازی هستیم، اظهار داشت: تولید سامانههای جدید حوزه درمان از اقدامات این بخش است که می توان به سامانه اسکن مدارک پزشکی، سامانه پرونده الکترونیک سلامت بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی، پکس (CPACS ) متمرکز ، ایجاد داشبورد جامع مدیریتی سامانه پذیرش و پردازش اسناد بستری(رسا)، سامانه اعتباربخشی سما و سامانه متمرکزسازی مدیریت پرونده مزمن اشاره کرد.
وی گفت: همچنین در بخش درمان سرویس های مورد نیاز پیاده سازی شده است که از جمله پیادهسازی سرویس ارسال جواب آزمایش مراکز درمانی ملکی به پایگاه ملی سلامت وزارت بهداشت، پیادهسازی سرویس خدمات غیرحضوری معاینات بیمهشدگان و پیادهسازی سرویس جامع درمانگران و بهروزرسانی اطلاعات پزشکان در سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی (HIS) و...، است.
خدابنده، توسعه و تکمیل سامانه پذیرش و پردازش اسناد بستری (سامانه رسا) و توسعه و تکمیل طرح نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی (نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک را از دیگر اقدامات هوشمندسازی خدمات درمان دانست و افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان نسخهنویسی الکترونیکی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به میزان ۹۹ درصد و در مراکز طرف قرارداد به میزان ۹۸ درصد بوده است.
وی با عنوان این مطلب که روزانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه الکترونیک در این سامانه ثبت و انجام میپذیرد، گفت: همچنین بالغ بر ۶۴۰ درخواست جهت اتصال به API نسخهنویسی و نسخهپیچی، به سازمان تأمیناجتماعی واصل شده و از این تعداد، حدود ۲۰۰ شرکت به API متصل شدهاند.
خدابنده، راهاندازی سامانه متمرکز «آرشیو و بایگانی تصاویر مدارک پزشکی»، پیادهسازی فاز یک «پرونده الکترونیک سلامت»، ایجاد امکان ثبت خود اظهاری بیمه شدگان در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی (ES)، فراهم شدن امکان روئیت پرونده سلامت الکترونیک برای درمانگران در سامانه نسخه الکترونیک (EP))، استقرار کامل «سامانه اعتباربخشی سما» در بیمارستانها و مراکز جراحی محدود را از دیگر اقدامات در حوزه دیجیتالی کردن خدمات درمان برشمرد.
وی گفت: همچنین خدمات در برنامه کاربردی «تامین من» به ۵۹ خدمت افزایش یافته است از جمله (اضافه شدن خدمات «سامانه قوانین و مقررات»، «پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی»، «علت عدم استحقاق درمان»، «مشاهده جواب آزمایش»، «اعلام حادثه» و «دریافت گواهی حق بیمه ساختمانی» به برنامه کاربردی "تامین من).
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به توسعه تعاملات بین دستگاهی افزود: ۸۲ وب سرویس جدید به دستگاههای اجرایی ارائه و ۲۰ وب سریس جدید از سایر دستگاههای اجرایی دریافت شده است.
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