https://mehrnews.com/x3cyqy ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶ کد مطلب 6887025 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶ زاهدان در سوگ رهبر شهید گریست زاهدان- مراسم بزرگداشت رهبر شهید با حضور آحاد مختلف مردم در شهر زاهدان برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6887025 کپی شد مطالب مرتبط درخشش فرهنگ کهن سیستان در آیینهای عزاداری ماه محرم توکل به خدا؛ راز آرامش رهبر شهید در سختترین بحرانها وداع زیر سایه گنبد رضوی؛ روایت خبرنگاری که مشهد را در سکوت اشک دید خدمات ویژه اتوبوسرانی تهران برای مراسم بزرگداشت قائد شهید امت انگار تکهای از دلم میان جمعیت جا ماند؛روایت خبرنگار مهر از تشییع رهبر برچسبها زاهدان رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب
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