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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

زاهدان در سوگ رهبر شهید گریست

زاهدان در سوگ رهبر شهید گریست

زاهدان- مراسم بزرگداشت رهبر شهید با حضور آحاد مختلف مردم در شهر زاهدان برگزار شد.

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کد مطلب 6887025

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