به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی زارعی اظهار کرد: با دستور مستقیم مدیرعامل راه‌آهن، ۷۰ درصد ظرفیت ناوگان مسافری راه آهن برای تسهیل تردد عزاداران به سوی پایتخت و قم تخصیص یافت.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق با اشاره به اهمیت حضور آحاد مردم در مراسم‌ تشییع رهبر شهید، بیان کرد: ایستگاه‌های راه‌آهن جنوب‌ شرق در این ایام، نقشی فراتر از یک مرکز جابه‌جایی داشته و به موکب‌هایی برای خدمت‌رسانی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب تبدیل شده‌اند.

زارعی افزود: بر اساس برآوردها، علاوه بر جابه‌جایی ۵ هزار و ۸۲۸ نفر مسافر، ۶۰ دستگاه خودرو و ۷ دستگاه واگن توشه مسافر نیز جهت پشتیبانی از این ترددها به خدمت گرفته شده است.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل واحدهای فنی و ایستگاهی، امنیت و آرامش سفر زائران را اولویت اصلی در مدیریت عملیات دانست.