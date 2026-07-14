طوفان باسرعت۵۴ کیلومتر ایوانکی را درنوردید؛ سمنان وشاهرود درآرامش نسبی

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید در ۲۴ ساعت منتهی به سه شنبه خبر داد و ابراز کرد: امروز نیز شاهد تداوم وزش باد به خصوص در غرب استان سمنان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در ایوانکی سرعت وزش باد به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسید که بیشترین در کل استان سمنان طی ۲۴ ساعت گذشته بود، افزود: سرعت وزش باد در سمنان و شاهرود ۲۵ و ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در گرمسار ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است، گفت: سرعت وزش باد در آرادان ۴۳، بسطام ۵۰، میامی ۴۰، رضوان ۴۳، شهمیرزاد ۲۹، حسینان ۴۰، باغستان هفت، کوهان ۳۶ و مجن ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی افزود: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در مهدیشهر ۴۰، نردین ۱۴، امیریه ۲۵، سرخه ۳۶، فرومد و کلاته خیج ۱۴ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت منتهی به سه شنبه در فولاد محله ۲۹، فرودگاه شاهرود ۳۶، پرور ۳۲، آهوان ۲۲ و افتر ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.